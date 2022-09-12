Строящийся объект водоснабжения на Верхней Берёзовке подорожал из-за твёрдых пород
На сегодняшний день строительство сетей водоснабжения в посёлке Верхняя Берёзовка в Улан-Удэ ведётся в тех местах, где это возможно. Проблема в том, что на начальном этапе при выполнении инженерных изысканий специализирующая организация неправильно определила категорию заложения скальных грунтов. Когда рабочие приступили к прокладке сетей, оказалось, что скала залегает практически по всему участку строительства. Теперь заказчик проводит корректировку проектной документации.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, основной сложностью, с которой столкнулись при строительстве объекта, являются неверно проведённые инженерные изыскания. Теперь некачественно выполненная работа подрядчика влечёт за собой изменение проекта, и соответственно дополнительное финансирование.
- Много вопросов по строительству сетей водоснабжения на Верхней Берёзовке. Сегодня не получается использовать ту технологию, которая изначально предусматривалась в проекте. Строители «напоролись» на твёрдые породы, в связи с этим нужны новые технические решения и корректировка проектной документации, что повлечёт за собой удорожание. Будем обращаться в Минстрой России с просьбой увеличения финансирования. Пока работы на объекте будут идти там, где это возможно, -прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
- Сейчас заказчик делает корректировку проектной документации. После того, как скорректированный проект пройдёт государственную экспертизу Минстрой Бурятии направит заявку на увеличение финансирования в Минстрой России, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.
Напомним, что в рамках проекта питьевой водой планировалось обеспечить более 7 тысяч жителей посёлка Верхняя Берёзовка.
В Улан-Удэ откорректируют проект строящегося водопровода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В нём приняли участие работники учреждений социальной сферы
11 сентября ему бы исполнилось 85 лет
Юбиляру вручили благодарственные письма
Победителям вручили золотые статуэтки
Строящийся объект водоснабжения на Верхней Берёзовке подорожал из-за твёрдых пород
Мероприятие прошло в рамках фермерского фестиваля «Своё»
Бато Дамдинов завоевал «бронзу» престижного турнира
В регионе прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию области
Первые места завоевали Дамдин Цыренжапов и Александр Балтуев
Воду от магистральной сети получат почти 35 тысяч жителей
Дорогу уже прошла приёмку
Прогнозируются дожди и понижение температуры
Общее число случаев заболевания приближается к 150 тысячам
Словесная перепалка едва не переросла в драку
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с ежегодной выставки-конкурса «Дары осени»