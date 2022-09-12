В Улан-Удэ откорректируют проект строящегося водопровода

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Строящийся объект водоснабжения на Верхней Берёзовке подорожал из-за твёрдых пород



На сегодняшний день строительство сетей водоснабжения в посёлке Верхняя Берёзовка в Улан-Удэ ведётся в тех местах, где это возможно. Проблема в том, что на начальном этапе при выполнении инженерных изысканий специализирующая организация неправильно определила категорию заложения скальных грунтов. Когда рабочие приступили к прокладке сетей, оказалось, что скала залегает практически по всему участку строительства. Теперь заказчик проводит корректировку проектной документации.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, основной сложностью, с которой столкнулись при строительстве объекта, являются неверно проведённые инженерные изыскания. Теперь некачественно выполненная работа подрядчика влечёт за собой изменение проекта, и соответственно дополнительное финансирование.



- Много вопросов по строительству сетей водоснабжения на Верхней Берёзовке. Сегодня не получается использовать ту технологию, которая изначально предусматривалась в проекте. Строители «напоролись» на твёрдые породы, в связи с этим нужны новые технические решения и корректировка проектной документации, что повлечёт за собой удорожание. Будем обращаться в Минстрой России с просьбой увеличения финансирования. Пока работы на объекте будут идти там, где это возможно, -прокомментировал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



- Сейчас заказчик делает корректировку проектной документации. После того, как скорректированный проект пройдёт государственную экспертизу Минстрой Бурятии направит заявку на увеличение финансирования в Минстрой России, - отметил министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.



Напомним, что в рамках проекта питьевой водой планировалось обеспечить более 7 тысяч жителей посёлка Верхняя Берёзовка.

