Новая ярмарка состоится в микрорайоне Восточный
17 сентября в столице Бурятии пройдёт очередная «Народная ярмарка». Мероприятие состоится с 14:00 до 19:00 в парке имени Д.Ж. Жанаева.
Посетителей ярмарки ожидают: выставка-продажа, дегустация, мастер-классы и концертная программа. Также будут проведены конкурсы «Тыква-гигант», «Синьор-помидор», «Царь-огурец» и «Осенний букет». Об этом сообщает дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.
Напомним, на прошлой неделе подобная ярмарка прошла в парке «Юбилейный».
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В парке Улан-Удэ проведут очередную «Народную ярмарку»
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