Прогнозируются дожди и понижение температуры
Жара оставит Бурятию. В ближайшие три дня в республике ожидается пасмурная и дождливая погода. Ночами местами уже до -5 градусов.
По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 13 сентября, по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные дожди. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +7,+12, местами +3,-2, днём +16,+21, местами +10,+15.
В среду, 14 сентября, местами небольшие и умеренные дожди, ночью в горах юго-запада с мокрым снегом. Ветер западный 4-9, в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью +5,+10, местами +2,-3, днём +10,+16.
В четверг, 15 сентября, по-прежнему переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,+7, местами 0,-5, днём +13,+18.
На минувшей неделе сентябрь баловал летней жарой. Воздух прогревался до +27 градусов.
Осенняя погода установится в Бурятии
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