Улигершин из Бурятии принял участие во «Встречах в центре Азии»

Республику представил лауреат фестиваля «Алтаргана»



С 7 по 9 сентября в Кызыле в рамках декады народных праздников и обрядов, Года культурного наследия народов России состоялся межрегиональный фестиваль этнических праздников и обрядов «Встречи в центре Азии». Бурятию представил молодой исполнитель, улигершин, преподаватель Курумканской детской школы искусств, лауреат международных конкурсов Саян Бальжиев.



Бурятский улигершин принял участие в праздничном концерте «Народов дружная семья» в комплексе «Центр Азии», а также в этнодискотеке «Зажжём на разных языках!» на площади Арата в городе Кызыл.



Саян Бальжиев родился в селе Улюнхан Курумканского района. Работает в родном районе преподавателем по классу моринхуура и сольного пения в Курумканской детской школе искусств. Таланты Саяна Юрьевича разносторонние: он играет в Курумканском народном театре, самостоятельно освоил горловое пение, а также исполняет эстрадные, народные и классические произведения. В копилке его наград и достижений победы в творческих состязаниях: межрегиональном конкурсе-фестивале «Хуурайм наадан – 2021», республиканском онлайн-конкурсе улигершинов и исполнителей одической поэзии «Угайм эрдэни» («Драгоценность моих предков»). А этом году он стал лауреатом международного фестиваля «Алтаргана» в Забайкальском крае.



Как сообщает пресс-служба РЦНТ, проект «Встречи в центре Азии» охватил 19 муниципальных образований Тывы, 8 регионов России в рамках 14 различных мероприятий. Более 300 участников объединил масштабный фестивальный марафон: шествие коллективов, выставка-ярмарка народных ремёсел, научно-практическая конференция, мастер-классы и, конечно, концерты – представили многообразие праздничных и обрядовых традиций народов Сибири. Гостями фестиваля стали любительские ансамбли, мастера, этнографы, учёные из Красноярского и Алтайского краев, Республик Бурятия, Алтай, Тыва, Кемеровской, Иркутской областей и города Москвы.

