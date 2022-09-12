В Агинском округе почтили память Иосифа Кобзона

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

11 сентября ему бы исполнилось 85 лет



11 сентября, в день рождения Иосифа Кобзона, жители Агинского Бурятского округа почтили память народного артиста СССР и почётного гражданина округа и Забайкальского края. Они возложили цветы к его бюсту на аллее Героев. В торжественном митинге приняли участие представители администраций округа, муниципальных районов и городского округа «Посёлок Агинское», территориальных структур федеральных органов власти, государственных учреждений культуры, средств массовой информации и земляки артиста.



- Великому певцу, бессменному депутату, который более 20 лет представлял интересы наших земляков в Государственной Думе, Иосифу Кобзону сегодня исполнилось бы 85 лет. Агинцы благодарны судьбе, что в их жизни был человек-легенда, ровесник округа Иосиф Давыдович Кобзон. Он пользовался огромным уважением жителей Аги. Спасибо Иосифу Давыдовичу за проделанную работу и мы её будем продолжать. Если память о нем жива, значит человек жив, - сказал на митинге глава Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.



Также руководитель округа отметил, что в августе в округ приезжала супруга Иосифа Кобзона Нелли Михайловна, она поблагодарила агинцев за добрую память об Иосифе Кобзоне. Вместе с Нелли Кобзон приезжали звёзды российской эстрады с концертом-посвящением «Мой путь».



Юная вокалистка Алина, лауреат первой степени II открытого детского конкурса вокалистов имени Иосифа Кобзона, на митинге спела песню из репертуара артиста «Песня остаётся с человеком».



Накануне юбилея Агинский дом детского творчества, который носит имя И.Д.Кобзона, провёл фестиваль патриотических песен «Песни легенды» памяти Иосифа Кобзона. А в день рождения артиста в учреждениях культуры округа звучали песни из репертуара Кобзона, открылись выставки фотографий, книг, в печатных и электронных средствах массовой информации подготовлены тематические передачи и статьи, посвящённые жизни и деятельности певца.



Напомним, бюст Иосифа Кобзона был открыт на аллее Героев в Агинском в 2017 году, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.



