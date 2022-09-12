В Чите установили трёхметрового манула и боксёрскую перчатку

Общество, Фото: федерация бокса Забайкальского края

В центре города появились символы чемпионата России по боксу



11 сентября в столице Забайкальского края установили символы чемпионата России по боксу. Почти трёхметровый манул, боксёрская перчатка и надпись «Чемпионат России по боксу» появились на площади Ленина в Чите.



Высота новой достопримечательности составляет два метра 70 сантиметров, длина – более девяти метров. По информации федерации бокса Забайкальского края, конструкция останется на центральной площади и после соревнований.



Напомним, чемпионат России по боксу среди мужчин будет проходить с 29 сентября по 9 октября на арене «Мегаполис-Спорт». По последним данным, подано более 300 заявок на участие из разных регионов страны, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

