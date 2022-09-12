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В Бурятии завершился фестиваль «Театральная неделя»

В Бурятии завершился фестиваль «Театральная неделя»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Победителям вручили золотые статуэтки

В Бурятии фестиваль «Театральная неделя» завершился вручением золотых статуэток. Под занавес мероприятия участники встретились на сцене Бурятского театра драмы в театральном капустнике. Они показали юмористические скетчи и музыкальные номера. Особенно вдохновили зрителей выступления детей образцового театра кукол «Родничок» и Алексея Мунина из Иволги.

После поздравлений почётных гостей и членов жюри фестиваля состоялось награждение победителей конкурса эстрадного искусства для любительских театральных коллективов, который состоялся летом в рамках большого театрального фестиваля.

В юношеской группе от 7 до 17 лет диплом лауреата I степени вручен:
- Детскому саду «Хараасгай», село Барагхан Курумканского района, руководитель Базарова Гэрэлма Бато-Мункоевна;
- Елене Б., ДО «Иволгинская детская школа искусств», руководитель Назимова Ольга Владимировна;
Диплом лауреата II степени ушёл к Аюше Г., Кижингинский детский национальный театр Кижингинского района, руководитель Шойдокова Сэсэгма Нимаевна. Диплом лауреата III степени достался Булату Ц., Кижингинский детский национальный театр Кижингинского района, руководитель Шойдокова Сэсэгма Нимаевна.

В молодежной возрастной группе от 18 до 30 лет дипломы лауреатов I, II и III степеней вручены студентам кафедры «РЭиТП» Восточно-Сибирского государственного института культуры: Максимову Сергею, Инкижинову Эдуарду и Брындину Антону, соответственно.

И, наконец, состоялась самая волнительная часть – церемония вручения дипломов, сертификатов и статуэток – своего рода «Золотых масок» фестиваля «Театральная неделя». Участники фестиваля получили награды и сертификаты по 100 тысяч рублей как победители конкурса постановок для народных и любительских театральных коллективов. Это Кижингинский народный театр Кижингинского района, Дутулурский народный театр Закаменского района, театральная студия «Кураж» Иволгинской ДШИ имени Г-Д. Дашипылова, коллектив районного методического культурно-досугового центра «Мир» Иволгинского района, Баянгольский народный театр Баргузинского района, Курумканский народный театр Курумканского района, образцовый театр кукол «Родничок» Селенгинского района.

Победителями также стали:
- в номинации «Лучшая мужская роль» – Олег Очиров за роль Ломова Ивана Васильевича в спектакле А.П. Чехова «Предложение» (6+), Курумканский район;
- в номинации «Лучшая женская роль» – Маргарита Хардаева, за роль Балмы в спектакле Ц. Сампиловой «Найдалай хусэн» (6+), Кижингинский район;
- в номинации «За служение и преданность театральному искусству» – Баянгольский народный театр Баргузинского района;
- в номинации «Лучшее художественное решение» – коллектив районного методического культурно-досугового центра «Мир» Иволгинского района с постановкой «Ночные ведьмы» (12+), сценарист и режиссёр Рабданова Туяна Намдыковна;
- в номинации «За нестандартный подход в развитии национальной драматургии» – Кижингинский народный театр Кижингинского района с постановкой «Найдамтай хүсэл» (6+) Ц. Сампиловой, режиссёр Балданов Владимир Владимирович;
- в номинации «Лучшая работа режиссёра» – Баир Бадмаев, за постановки спектаклей А.П. Чехова «Предложение» (6+) и Ц. Сампиловой «Тэнсүүлхэ зүрхэн» (6+);
- в номинации «Лучший спектакль» – Курумканский народный театр, режиссёр Намсарай Бадмаев, Курумканский район.

Дипломом в номинации «Оргинальная интепритация эпоса» вручен театральной студии «Кураж», Иволгинская детская школа искусств имени Г-Д. Дашипылова, режиссёр Назимова Ольга Владимировна.
Дипломом в номинации «Лучший актёрский ансамбль» достался образцовому театру кукол «Родничок» Селенгинского района с постановкой «Булат» (6+), по мотивам бурятских народных сказок, режиссёр Батышева Галина Иннокентьевна.
Диплом в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» – Александру Базарову за роль «Гургалдай» в спектакле Д.Р. Батожабай «Урбаанай уршагта ябадалнууд» (6+), Закаменский район.
Диплом в номинации «Лучшая женская роль второго плана» – Надежде Эрдынеевой за роль «Маамар» в спектакле Д.Р. Батожабай «Урбаанай уршагта ябадалнууд» (6+), Закаменский район.

- Фестиваль завершился, но по словам, организаторов и горячим пожеланиям участников он будет проводиться периодически и вновь соберет любителей театрального искусства флагом Мельпомены, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

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