Дождей не ожидается
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 12 сентября, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с.
Температура днём +24,+29, местами +14,+19.
В Улан-Удэ малооблачно, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура днём +25,+27.
Сегодняшний день порадует жителей Бурятии теплом
Общество, Фото:
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Общество, 12.09.2022
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