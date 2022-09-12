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Сегодняшний день порадует жителей Бурятии теплом

Сегодняшний день порадует жителей Бурятии теплом
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Дождей не ожидается

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 12 сентября, в республике переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с.

Температура днём +24,+29, местами +14,+19.

В Улан-Удэ малооблачно, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура днём +25,+27.
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