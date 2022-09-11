Голосование проходит в штатном режиме, нарушений нет, заявил председатель Избиркома
- У нас данные на 18:00 по явке уже имеются. 220 933 избирателя. Это 31,93%. По-прежнему лидерами среди районов по явке являются Окинский, Закаменский и Еравнинский районы. В двух из этих районов явка уже превышает 70%. На территории города Улан-Удэ в районе 23%, - сообщил председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.
По его словам, по-прежнему высокой остается явка в Окинском, Закаменском и Еравнинском районов. Причем, в двух из них этот показатель превысил 70%. На территории Улан-Удэ явка составляет в пределах 23% от общего числа избирателей.
- Каких-то серьёзных нарушений мы не фиксируем. Есть обращения, они рассматриваются в участковых, в территориальных комиссиях. В наш адрес каких-то обращений не поступало. Все в штатном режиме, продолжаем работать, - сказал Александр Акчурин. - У нас остается еще чуть больше часа голосования. Я думаю, что те избиратели, которые в течение дня не имели возможности проголосовать, ещё придут на избирательные участки и отдадут свой голос.
На выборах главы Бурятии явка к 18 часам превысила 30%
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