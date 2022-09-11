На выборах главы Бурятии нарушений пока не выявлено

Общественники следят за ходом голосования и консультируют избирателей



Выборы главы Бурятии, которые стартовали сегодня в 8:00, проходят без нарушений. Об этом рассказала председатель Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова.



- В течение дня нарушений на территории избирательных участков не зарегистрировано. Есть некоторые организационные моменты, которые были устранены. Например, многие звонили с вопросом где находится избирательный участок, - рассказала она. - Был звонок о том, что закрыт шлагбаум, и проехать к участку нельзя. Однако проход при этом был открыт. Также был звонок от человека, который интересовался, может ли он проголосовать, если он прописан в Якутии.



По словам Татьяны Думновой, в Центр общественного наблюдения звонили молодые люди, которые интересовались по поводу возможности дистанционного голосования.



- У нас, к сожалению, в этом году дистанционное голосование не предусмотрено. Поэтому мы убеждали молодых людей пройтись до избирательного участка, чтобы отдать свой голос, - рассказала председатель Общественной палаты. – Также звонил 15-летний школьник, который возмущался: «Почему я паспорт имею, а проголосовать не могу?».



Кроме того, общественники выезжают непосредственно на избирательные участки, чтобы проверить, как идет ход голосования.



- Произвели проверку трёх УИК: 840, 841, 861, которые расположены в школе №44 по ул. Блюхера, 38, - рассказал член общественной палаты Биликто Дугаров. - В ходе проверки нарушений не выявлено, председатели комиссий и наблюдатели рассказали, что никаких внештатных ситуаций не было, голосование идёт без происшествий и замечаний. Однако, на этом УИК отмечено, что два избирателя голосовали впервые в жизни и поэтому их наградили памятными подарками.



Напомним, избирательные участки закроются сегодня в 20:00. После этого начнётся подсчёт голосов избирателей.

