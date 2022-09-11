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Почему высокая явка на выборах в Бурятии важна для федерального центра

Почему высокая явка на выборах в Бурятии важна для федерального центра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Известный в республике политолог прокомментировал промежуточные цифры выборов

Сегодня в Бурятии проходят выборы главы республики. На 15:00 явка составила немногим меньше 25%, что можно назвать хорошим показателем.

- Ждём дальнейших изменений. В целом явка стабильная, несмотря на то, что день солнечный, и это способствует сельхозработам. Но, несмотря на это, люди идут на выборы не только в городе, но и в районах. И, по большому счёту на данный момент показатель хороший. Эти выборы у нас организованы, как большой праздник, и это привлекает население. Где-то что-то можно вкусно поесть, где-то приобрести. Это тоже привлекает внимание к выборам не только как к политическому событию, но и как к народному действию и общенародному празднеству, - прокомментировал ситуацию известный политолог Алексей Михалёв.

При этом, прогнозы о низкой явки из-за слабой конкуренции на выборах политолог назвал не совсем обоснованными

- Есть люди, которым небезразлична партия КПРФ, есть те, кому небезразлична партия власти, есть те, кто импонирует Сергею Дорошу или Семёну Матхееву. И у каждого из этих лидеров есть «ядерный электорат». Этот электорат в любую погоду приходит голосовать. Другой вопрос в том, что эти выборы покажут объективное количество активного населения Бурятии в целом. Кто кого поддерживает и сколько процентов населения Бурятии готово в любых обстоятельствах идти и участвовать в каких-то политических мероприятиях. Кому не безразлична политическая судьба республики, - сказал эксперт.

Этот показатель политической активности важен, в том числе, и для федерального центра, с которым Бурятия постоянно взаимодействует.

- Субъекты федерации, где стабильная политическая система, где высокая явка и поддержка, допустим, правящей партии, получают больше привилегий, бюджетных субсидий и так далее. Чем те районы, где низкая политическая активность. Потому что если вам ничего не важно, то почему мы должны обращать на вас внимание? – отметил Алексей Михалёв.
выборы

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