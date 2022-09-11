Почему высокая явка на выборах в Бурятии важна для федерального центра

Известный в республике политолог прокомментировал промежуточные цифры выборов
Сегодня в Бурятии проходят выборы главы республики. На 15:00 явка составила немногим меньше 25%, что можно назвать хорошим показателем.
- Ждём дальнейших изменений. В целом явка стабильная, несмотря на то, что день солнечный, и это способствует сельхозработам. Но, несмотря на это, люди идут на выборы не только в городе, но и в районах. И, по большому счёту на данный момент показатель хороший. Эти выборы у нас организованы, как большой праздник, и это привлекает население. Где-то что-то можно вкусно поесть, где-то приобрести. Это тоже привлекает внимание к выборам не только как к политическому событию, но и как к народному действию и общенародному празднеству, - прокомментировал ситуацию известный политолог Алексей Михалёв.
При этом, прогнозы о низкой явки из-за слабой конкуренции на выборах политолог назвал не совсем обоснованными
- Есть люди, которым небезразлична партия КПРФ, есть те, кому небезразлична партия власти, есть те, кто импонирует Сергею Дорошу или Семёну Матхееву. И у каждого из этих лидеров есть «ядерный электорат». Этот электорат в любую погоду приходит голосовать. Другой вопрос в том, что эти выборы покажут объективное количество активного населения Бурятии в целом. Кто кого поддерживает и сколько процентов населения Бурятии готово в любых обстоятельствах идти и участвовать в каких-то политических мероприятиях. Кому не безразлична политическая судьба республики, - сказал эксперт.
Этот показатель политической активности важен, в том числе, и для федерального центра, с которым Бурятия постоянно взаимодействует.
- Субъекты федерации, где стабильная политическая система, где высокая явка и поддержка, допустим, правящей партии, получают больше привилегий, бюджетных субсидий и так далее. Чем те районы, где низкая политическая активность. Потому что если вам ничего не важно, то почему мы должны обращать на вас внимание? – отметил Алексей Михалёв.
Почему высокая явка на выборах в Бурятии важна для федерального центра
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Председатель Избиркома республики рассказал о явке на 15:00
С началом нового учебного года появилась новая-старая проблема
Известный политолог прокомментировал первые итоги дня голосования
В Избиркоме республики сообщили новые данные о явке
Пациенткой стала 27-летняя девушка
Бронзовые панно украсили стелу «Город трудовой доблести»
Спектакли «Золотой Маски» увидели свыше 6400 зрителей
На звание лучшего претендуют 27 человек
Активнее всего голосуют в Окинском районе республики
Также за ходом голосования будут наблюдать мобильные группы и юристы общественной палаты
Виктор Филиппов достойно представил республику на всероссийском конкурсе
Досрочно смогли проголосовать жители труднодоступных местностей
Днём преимущественно без осадков
Общество, 10.09.2022
Встреча проходила в Иволгинском дацане
Общество, 10.09.2022
Необходимость ремонта выявили плановые проверки