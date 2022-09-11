За полдня на выборах главы Бурятии проголосовали 24% избирателей

Председатель Избиркома республики рассказал о явке на 15:00
Как рассказал председатель бурятской избирательной комиссии Александр Акчурин, явка на выборах главы республики на 15:00 составила 24,36%. Всего в голосовании приняли участие 168 561 жителей республики.
По уровню явки продолжает лидировать Окинский район, где свои голоса отдали уже 65,67% избирателей. В Еравнинском районе проголосовали 52,84%, в Закаменском районе – 52,49%.
Как и прежде, на выборах не зарегистрировано ни одного нарушения, голосование проходит в штатном режиме.
Напомним, избирательные участки будут работать до 20:00.
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