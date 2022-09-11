С началом нового учебного года появилась новая-старая проблема
В связи с началом учебного года на детскую площадку дома по Октябрьской, 46 в Улан-Удэ вновь начали приходить студенты железнодорожного колледжа.
Жители жалуются, что студенты курят на детской площадке, мусорят и нецензурно выражаются.
Об этой проблеме местные жители сообщили депутату Улан-Удэнского горсовета Василию Иванову на специальной встрече.
- На встрече присутствовали представители районной администрации, которые также подключились к решению данной проблемы, - сообщили в пресс-службе горсовета.
Улан-удэнцы жалуются на матерящихся и курящих студентов
Общество, Фото:
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