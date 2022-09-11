Улан-удэнцы жалуются на матерящихся и курящих студентов

С началом нового учебного года появилась новая-старая проблема



В связи с началом учебного года на детскую площадку дома по Октябрьской, 46 в Улан-Удэ вновь начали приходить студенты железнодорожного колледжа.



Жители жалуются, что студенты курят на детской площадке, мусорят и нецензурно выражаются.



Об этой проблеме местные жители сообщили депутату Улан-Удэнского горсовета Василию Иванову на специальной встрече.



- На встрече присутствовали представители районной администрации, которые также подключились к решению данной проблемы, - сообщили в пресс-службе горсовета.

