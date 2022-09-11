11 сентября

10 сентября

09 сентября

Популярное

Улан-удэнцы жалуются на матерящихся и курящих студентов

Улан-удэнцы жалуются на матерящихся и курящих студентов
Общество,  Фото:горсовет Улан-Удэ
С началом нового учебного года появилась новая-старая проблема

В связи с началом учебного года на детскую площадку дома по Октябрьской, 46 в Улан-Удэ вновь начали приходить студенты железнодорожного колледжа.

Жители жалуются, что студенты курят на детской площадке, мусорят и нецензурно выражаются.

Об этой проблеме местные жители сообщили депутату Улан-Удэнского горсовета Василию Иванову на специальной встрече.

- На встрече присутствовали представители районной администрации, которые также подключились к решению данной проблемы, - сообщили в пресс-службе горсовета. 
студенты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Алексей Михалёв: «Бурятия по уровню явки выглядит достойно»
Алексей Михалёв: «Бурятия по уровню явки выглядит достойно»
Общество, 11.09.2022
Известный политолог прокомментировал первые итоги дня голосования
На выборах главы Бурятии проголосовали более 100 тысяч человек
На выборах главы Бурятии проголосовали более 100 тысяч человек
Общество, 11.09.2022
В Избиркоме республики сообщили новые данные о явке
В Улан-Удэ провели четвёртую пересадку почки
В Улан-Удэ провели четвёртую пересадку почки
Общество, 11.09.2022
Пациенткой стала 27-летняя девушка
В Иркутске почти завершили возведение новой стелы
В Иркутске почти завершили возведение новой стелы
Общество, 11.09.2022
Бронзовые панно украсили стелу «Город трудовой доблести»  
В Улан-Удэ завершился фестиваль «Золотая Маска»
В Улан-Удэ завершился фестиваль «Золотая Маска»
Общество, 11.09.2022
Спектакли «Золотой Маски» увидели свыше 6400 зрителей
Жители Бурятии выберут «народного участкового»
Жители Бурятии выберут «народного участкового»
Общество, 11.09.2022
На звание лучшего претендуют 27 человек
Явка на выборах главы Бурятии за два часа составила 46 371 человек
Явка на выборах главы Бурятии за два часа составила 46 371 человек
Общество, 11.09.2022
Активнее всего голосуют в Окинском районе республики
Эксперты центра общественного наблюдения следят за выборами в Бурятии
Эксперты центра общественного наблюдения следят за выборами в Бурятии
Общество, 11.09.2022
Также за ходом голосования будут наблюдать мобильные группы и юристы общественной палаты
Лесной пожарный из Бурятии вновь вошёл в десятку лучших
Лесной пожарный из Бурятии вновь вошёл в десятку лучших
Общество, 11.09.2022
Виктор Филиппов достойно представил республику на всероссийском конкурсе
Для досрочного голосования в Бурятии использовались катера и вертолёты
Для досрочного голосования в Бурятии использовались катера и вертолёты
Общество, 11.09.2022
Досрочно смогли проголосовать жители труднодоступных местностей
В Бурятии до +22 градусов
В Бурятии до +22 градусов
Общество, 11.09.2022
Днём преимущественно без осадков
Хамбо Лама и глава Мьянмы обменялись подарками
Хамбо Лама и глава Мьянмы обменялись подарками
Общество, 10.09.2022
Встреча проходила в Иволгинском дацане
В городе в Бурятии привели в порядок качели на детских площадках
В городе в Бурятии привели в порядок качели на детских площадках
Общество, 10.09.2022
Необходимость ремонта выявили плановые проверки 
Южный Байкал. Уникальные редкости и красоты
Южный Байкал. Уникальные редкости и красоты
Общество, 10.09.2022
Гранатовый пляж, лебеди на Снежке, Ступа Совершенной Победы, канатка на Соболиной — фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выяснял, что можно посмотреть на юго-восточной стороне Байкала

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^