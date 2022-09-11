Известный политолог прокомментировал первые итоги дня голосования
Известный политолог Алексей Михалёв рассказал о том, как он оценивает первые результаты сегодняшнего дня голосования. Напомним, по данным на 12:00 явка на выборах главы Бурятии составила примерно 14,7% от общего количества избирателей.
- В целом можно отметить, что избирательная кампания развивается успешно, население голосует активно. По ряду районов, в частности по Окинскому, явка более чем высокая. В дальнейшем ожидается приток населения на избирательные участки, - сказал Алексей Михалёв. - Высокая явка обычно обеспечивает легитимность выборов. Но традиционно в Бурятии примерно половина населения не ходит на выборы по разным причинам. Однако в сравнении с другими регионами Дальнего Востока Бурятия по уровню явки выглядит очень достойно.
При этом на явку оказывает влияние немало факторов, в том числе – сельская и городская миграция. С другой стороны, на избирательные участки приходит всё больше молодёжи.
- Избиратель, конечно, молодеет. Потому что молодёжь у нас по всей стране сегодня политически активна, - отметил Алексей Михалёв.
Что касается нарушений, то их на данный момент не зарегистрировано. День голосования, как и предвыборная кампания, проходит спокойно.
- Мы прогнозировали, что выборы будут спокойными. Это связано с современной геополитической ситуацией, которая вынудила сформировать общественный консенсус внутри Республики Бурятия. То есть все политические силы пришли к соглашению, что кризисы, скандалы, грязный пиар в данный момент будут лишними, - говорит Алексей Михалёв.
Алексей Михалёв: «Бурятия по уровню явки выглядит достойно»
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