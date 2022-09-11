В Избиркоме республики сообщили новые данные о явке
К 12:00 явка на выборах главы Бурятии составила 14,77% от общего количества избирателей. К этому времени проголосовали уже 102 135 человек.
Самая высокая явка в Окинском районе (55,41%), а также в Закаменском (46,27%) и Еравнинском (36,95%) районах.
Председатель Избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин сообщил, что выборы по-прежнему проходят без нарушений. Это подтверждают и в центре общественного наблюдения, которые принимают звонки от жителей на горячую линию.
В основном обращения связаны с просьбами выяснить адрес избирательного участка, а также поступают просьбы организовать возможность дистанционного голосования через Госуслуги. Однако, как поясняют эксперты Центра, такая процедура работает в городах-миллионниках в экспериментальном режиме. Возможно, данный формат голосования будет работать на следующих выборах во всех городах России.
На выборах главы Бурятии проголосовали более 100 тысяч человек
Общество, Фото:
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