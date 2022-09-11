В Улан-Удэ провели четвёртую пересадку почки









Как и в предыдущие операции, четвёртая трансплантация была выполнена в присутствии специалиста Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Специалисты этого центра и лично директор центра Сергей Готье курируют развитие трансплантологии в Бурятии.



Операция прошла в штатном режиме. На данный момент состояние донора и реципиента стабильное. Как и в предыдущие операции, четвёртая трансплантация была выполнена в присутствии специалиста Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Специалисты этого центра и лично директор центра Сергей Готье курируют развитие трансплантологии в Бурятии.Операция прошла в штатном режиме. На данный момент состояние донора и реципиента стабильное.









Очередная, четвёртая по счёту, трансплантация почки прошла успешно в республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ. Пересадку почки провели 9 сентября, сообщили представители больницы.Реципиент – 27-летняя девушка. В 2012 году ей был диагностирован нефрит, в дальнейшем почечная недостаточность прогрессировала, что привело к необходимости проведения заместительной почечной терапии.После проведённых обследований и консультаций с нефрологами пациентка выбрала трансплантацию органа. Донором стал отец девушки.