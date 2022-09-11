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В Улан-Удэ провели четвёртую пересадку почки

В Улан-Удэ провели четвёртую пересадку почки
Общество,  Фото:РКБ имени Семашко
Пациенткой стала 27-летняя девушка

Очередная, четвёртая по счёту, трансплантация почки прошла успешно в республиканской клинической больнице имени Семашко в Улан-Удэ. Пересадку почки провели 9 сентября, сообщили представители больницы.

Реципиент – 27-летняя девушка. В 2012 году ей был диагностирован нефрит, в дальнейшем почечная недостаточность прогрессировала, что привело к необходимости проведения заместительной почечной терапии.

После проведённых обследований и консультаций с нефрологами пациентка выбрала трансплантацию органа. Донором стал отец девушки.



Как и в предыдущие операции, четвёртая трансплантация была выполнена в присутствии специалиста Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова. Специалисты этого центра и лично директор центра Сергей Готье курируют развитие трансплантологии в Бурятии.

Операция прошла в штатном режиме. На данный момент состояние донора и реципиента стабильное.




Трансплантационная программа в Бурятии стартовала в сентябре 2021 года. Этому предшествовало многоэтапное обучение бурятских специалистов, а также приобретение необходимого оборудования.

Как сообщал «Байкал-Daily», первой операцию провели 40-летней женщине, почку которой отдала её мама. Во второй раз брат пожертвовал почку больному 38-летнему мужчине. Третьей пациенткой стала 29-летняя девушка, молодая мать – почку ей отдала её мама. 
медицинская помощь трансплантация

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