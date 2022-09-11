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В Иркутске почти завершили возведение новой стелы

В Иркутске почти завершили возведение новой стелы
Общество,  Фото:администрация Иркутска
Бронзовые панно украсили стелу «Город трудовой доблести»

На Байкальском кольце в Иркутске установили бронзовые панно на стеле «Город трудовой доблести». На них изображены вехи из истории Иркутска времён Великой Отечественной войны, сообщили в администрации города.

– Мы выходим на финишную прямую по строительству стелы «Город трудовой доблести». Ведётся монтаж панно из бронзы, которые будут облицовывать центральную часть монумента. До конца недели специалисты планируют завершить эту работу, – отметил первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков. – Сам по себе объект сложный, каждый этап зависит друг от друга – это и монтаж шпиля, и установка панно, без которых невозможно продолжить благоустройство. Тем не менее, все работы завершаем в теплый период.


Монтажом панно занимается более 15 человек. Процесс достаточно трудоёмкий: много времени уходит на подготовку бронзовых листов к установке.

Завершается благоустройство прилегающей территории. Сейчас подрядная организация выкладывает плиткой тротуары. После этого установят скамейки и урны, а также прожекторы, которые будут подсвечивать стелу ночью. Планируется посадка кустарников и обустройство газонов.



Строительство стелы ведётся за счёт средств муниципалитета. Торжественное открытие монумента планируется в сентябре и будет приурочено к празднованию 85-летия Иркутской области.

В 2020 году указом президента Иркутск был удостоен высокого звания «Город трудовой доблести».

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