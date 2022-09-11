В Иркутске почти завершили возведение новой стелы

На Байкальском кольце в Иркутске установили бронзовые панно на стеле «Город трудовой доблести». На них изображены вехи из истории Иркутска времён Великой Отечественной войны, сообщили в администрации города.
– Мы выходим на финишную прямую по строительству стелы «Город трудовой доблести». Ведётся монтаж панно из бронзы, которые будут облицовывать центральную часть монумента. До конца недели специалисты планируют завершить эту работу, – отметил первый заместитель мэра Иркутска Андрей Южаков. – Сам по себе объект сложный, каждый этап зависит друг от друга – это и монтаж шпиля, и установка панно, без которых невозможно продолжить благоустройство. Тем не менее, все работы завершаем в теплый период.
Монтажом панно занимается более 15 человек. Процесс достаточно трудоёмкий: много времени уходит на подготовку бронзовых листов к установке.
Завершается благоустройство прилегающей территории. Сейчас подрядная организация выкладывает плиткой тротуары. После этого установят скамейки и урны, а также прожекторы, которые будут подсвечивать стелу ночью. Планируется посадка кустарников и обустройство газонов.
Строительство стелы ведётся за счёт средств муниципалитета. Торжественное открытие монумента планируется в сентябре и будет приурочено к празднованию 85-летия Иркутской области.
В 2020 году указом президента Иркутск был удостоен высокого звания «Город трудовой доблести».