В Улан-Удэ завершился фестиваль «Золотая Маска»





10 сентября на сцене Русского драматического театра имени Бестужева прошёл заключительный спектакль фестиваля «Золотая Маска» на Дальнем Востоке в Улан-Удэ. Постановка Театра имени Маяковского «Школа жен» была тепло встречена зрителями. Зрительный зал вновь был наполнен до отказа, рассказали в театре имени Бестужева.Впервые Бурятия стала частью программы Российского национального фестиваля «Золотая Маска». С 23 августа по 10 сентября жителей и гостей столицы Бурятии ждал настоящий театральный праздник. Восемь спектаклей прошли на сценах театров Улан-Удэ и Гусиноозёрска. Для транспортировки декораций и реквизита было использовано 10 фур, проехавших из Москвы до Улан-Удэ свыше пяти с половиной тысяч километров.- Три прекрасных недели перед нами выступали пять лучших театров нашей страны, дали восемь спектаклей, 16 показов, которые посетили свыше 6400 зрителей, – сказала после спектакля министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.Министр выразила признательность всем театрам Улан-Удэ, на сценах которых проходили спектакли, и всем зрителям, согревавшим артистов своим теплом.В дни фестиваля в Бурятии побывало 286 участников проекта, 102 из которых - артисты. Спектакли увидели не только в Улан-Удэ, но и 117 зрителей Гусиноозёрска. Фестиваль не ограничился одними показами спектаклей, проведя 6 мастер-классов для сотрудников театров.- Бурятия занимает особое место на театральной карте страны, наши театры не раз попадали в лонг и шорт-листы национальной театральной премии, привлекая внимание экспертов и театральных критиков. Мы рады, что уже скоро наши театры представят свои спектакли на фестивале дальневосточных театров, который пройдёт в Хабаровске в начале октября, – прокомментировала министр культуры Бурятии.Особый восторг зрителей, судя по отзывам, заслужили мюзикл «Стиляги», спектакли «Ходжа Насреддин», «Ромео и Джульетта» и «Сон в летнюю ночь».- Благодаря тому, что у нас несколько театров, наш зритель умеет оценить достойные постановки. Мы надеемся на новые встречи с современными постановками – именно это нам хочется увидеть в следующий раз, – поделилась зрительница Нина Максимовна.О «насмотренности» и достаточной искушенности зрителей Бурятии говорили и директор, и президент премии и фестиваля «Золотая Маска» Мария Ревякина и Игорь Костолевский.