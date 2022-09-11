На звание лучшего претендуют 27 человек
Стартовал всероссийский конкурс МВД России на звание лучшего участкового страны «Народный участковый». Традиционно, состязание участковых уполномоченных полиции состоится в три этапа.
Первый этап конкурса продлится до 20 сентября. На официальном сайте МВД по Бурятии жители республики могут получить полное представление о каждом из претендентов на победу, ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами конкурсантов, отзывами о них сослуживцев и, конечно же, отдать свой голос за лучшего, по их мнению.
Всего в голосовании участвует 27 участковых.
Победители определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Они пройдут во второй тур, где поборются за возможность представлять республику на всероссийском уровне.
Голосование первого этапа завершится 20 сентября.
МВД по Бурятии призвало жителей активно участвовать в голосовании и поддержать земляков-конкурсантов.
Жители Бурятии выберут «народного участкового»
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