Жители Бурятии выберут «народного участкового»

На звание лучшего претендуют 27 человек



Стартовал всероссийский конкурс МВД России на звание лучшего участкового страны «Народный участковый». Традиционно, состязание участковых уполномоченных полиции состоится в три этапа.



Первый этап конкурса продлится до 20 сентября. На официальном сайте МВД по Бурятии жители республики могут получить полное представление о каждом из претендентов на победу, ознакомиться с профессиональными достижениями и личными качествами конкурсантов, отзывами о них сослуживцев и, конечно же, отдать свой голос за лучшего, по их мнению.



Всего в голосовании участвует 27 участковых.



Победители определятся большинством голосов, набранных по итогам онлайн-голосования. Они пройдут во второй тур, где поборются за возможность представлять республику на всероссийском уровне.



Голосование первого этапа завершится 20 сентября.



МВД по Бурятии призвало жителей активно участвовать в голосовании и поддержать земляков-конкурсантов.



