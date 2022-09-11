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Явка на выборах главы Бурятии за два часа составила 46 371 человек

Явка на выборах главы Бурятии за два часа составила 46 371 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Активнее всего голосуют в Окинском районе республики

Председатель Избирательной комиссии Бурятии Александр Акчурин подвёл первые итоги дня голосования. На 10 часов утра свой голос успели отдать 46 371 человек или 6,71% от общего числа избирателей.

Лидером по явке стал Окинский район с показателем 39% от общего числа избирателей. Также высокая явка зафиксирована в Закаменском (26,23%) и Еравнинском (18,8%) районах.

Нарушений или инцидентов за это время не произошло – выборы проходят в штатном режиме, заявил председатель Избиркома.

Сегодня Бурятия выбирает главу. Кандидатов четверо: депутаты Народного Хурала Сергей Дорош (ЛДПР) и Виктор Малышенко (КПРФ), предприниматель Семён Матхеев («Новые люди») и уже отработавший один срок главы Алексей Цыденов.

Помимо выборов главы Бурятии, сегодня в республике проходят выборы муниципального уровня. Жители избирательных округов №15, №20, №28 Улан-Удэ участвуют в дополнительных выборах депутатов городского Совета депутатов шестого созыва.

В Селенгинском районе жители выбирают главу района. Идут выборы в райсоветы, советы депутатов сёл, посёлков или на должность глав сельских поселений в 12-ти районах республики (Баунтовский эвенкийский, Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский район, Кижингинский, Кяхтинский, Муйский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский).
выборы

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