Досрочно смогли проголосовать жители труднодоступных местностей
Ещё до официального старта голосования на выборах главы Бурятии 5539 человек отдали свои голоса. Это жители труднодоступных или отдалённых местностей, к которым пришлось доставлять бюллетени на автомобилях повышенной проходимости, катерах и вертолётах. Работа по проведению досрочного голосования началась ещё 27 августа.
Всего же численность избирателей в республике на 1 июля этого года составила 695 990 человек. Таким образом, досрочно проголосовали 0,75% от общей численности избирателей.
Также 16 387 изъявили желание проголосовать не по месту прописки, а по месту нахождения. Их заявления были приняты Избиркомом Бурятии.
Сегодня, 11 сентября, проходят выборы главы Бурятии. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Найти свой участок можно на сайте Центризбиркома.
Для досрочного голосования в Бурятии использовались катера и вертолёты
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