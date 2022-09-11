Для досрочного голосования в Бурятии использовались катера и вертолёты

Досрочно смогли проголосовать жители труднодоступных местностей



Ещё до официального старта голосования на выборах главы Бурятии 5539 человек отдали свои голоса. Это жители труднодоступных или отдалённых местностей, к которым пришлось доставлять бюллетени на автомобилях повышенной проходимости, катерах и вертолётах. Работа по проведению досрочного голосования началась ещё 27 августа.



Всего же численность избирателей в республике на 1 июля этого года составила 695 990 человек. Таким образом, досрочно проголосовали 0,75% от общей численности избирателей.



Также 16 387 изъявили желание проголосовать не по месту прописки, а по месту нахождения. Их заявления были приняты Избиркомом Бурятии.



Сегодня, 11 сентября, проходят выборы главы Бурятии. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00. Найти свой участок можно на сайте Центризбиркома.

