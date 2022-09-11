11 сентября

10 сентября

09 сентября

Популярное

Эксперты центра общественного наблюдения следят за выборами в Бурятии

Эксперты центра общественного наблюдения следят за выборами в Бурятии
Общество, 
Также за ходом голосования будут наблюдать мобильные группы и юристы общественной палаты

По словам председателя общественной палаты Бурятии Татьяны Думновой, центр общественного наблюдения начал работу одновременно с открытием избирательных участков.

- У нас в течение дня будет работать телефон горячей линии, на который могут позвонить все желающие. Также в течение дня у нас будут работать мобильные группы, которые имеют возможность выехать на любой участок; у нас будут работать группы экспертов и юридическая группа, - сказала Татьяна Думнова.



На данный момент никаких нарушений не зафиксировано, все 835 избирательных участков открылись без задержек. Более того, 11 из 30 избирательных участков в Мухоршибирском районе открыли свои двери для голосования в 6 утра. Это сделано по постановлению Избиркома Бурятии для удобства избирателей, которые работают на Тугнуйском угольном разрезе.

На участки уже начали приходить избиратели. К примеру, родители учеников школы №54 пришли на участок в национальных костюмах.

⁃ Для нашей семьи день голосования - ответственный и нужный день, как и для нашего государства, нашей Республики. Поэтому мы всегда ходим на выборы всей семьей. Это праздничный день, в который мы надеваем национальную одежду - показываем свою самоидентичность, своё настроение, отношение к республике и стране, - сказал директор школы Арсалан Баирович.





На другом улан-удэнском избирательном участке - №781 - проголосовал уборщик территории комбината по благоустройству. Анатолий Викторович Коростелев работает в комбинате почти 20 лет. С 2003 по 2010 год он был водителем автомобиля, после стал уборщиком территорий. Каждый день с раннего утра он убирает участок по улице Ключевская.

- Убрали свои участки, с работы пришли проголосовали. Ну а как иначе? Нельзя сейчас сидеть дома сложа руки. Пусть наш город процветает, озеленяется, чистота чтобы была вокруг. Пожелаем достойного выбрать нам человека, - говорит Анатолий Викторович, который, несмотря на загруженность, пришел на выборы главы Республики Бурятия.


Также участие в голосовании приняли военнослужащие 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, ордена Суворова бригады.



Помимо выборов главы Бурятии, сегодня в республике проходят выборы муниципального уровня. Жители избирательных округов №15, №20, №28 Улан-Удэ участвуют в дополнительных выборах депутатов городского Совета депутатов шестого созыва.

В Селенгинском районе жители выбирают главу муниципального образования. Идут выборы в райсоветы, советы депутатов сел, поселков или на должность глав сельских поселений в двенадцати районах республики (Баунтовский эвенкийский, Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский район, Кижингинский, Кяхтинский, Муйский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский).

выборы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Эксперты центра общественного наблюдения следят за выборами в Бурятии
Эксперты центра общественного наблюдения следят за выборами в Бурятии
Общество, 11.09.2022
Также за ходом голосования будут наблюдать мобильные группы и юристы общественной палаты
Лесной пожарный из Бурятии вновь вошёл в десятку лучших
Лесной пожарный из Бурятии вновь вошёл в десятку лучших
Общество, 11.09.2022
Виктор Филиппов достойно представил республику на всероссийском конкурсе
Для досрочного голосования в Бурятии использовались катера и вертолёты
Для досрочного голосования в Бурятии использовались катера и вертолёты
Общество, 11.09.2022
Досрочно смогли проголосовать жители труднодоступных местностей
В Бурятии до +22 градусов
В Бурятии до +22 градусов
Общество, 11.09.2022
Днём преимущественно без осадков
Хамбо Лама и глава Мьянмы обменялись подарками
Хамбо Лама и глава Мьянмы обменялись подарками
Общество, 10.09.2022
Встреча проходила в Иволгинском дацане
В городе в Бурятии привели в порядок качели на детских площадках
В городе в Бурятии привели в порядок качели на детских площадках
Общество, 10.09.2022
Необходимость ремонта выявили плановые проверки 
Южный Байкал. Уникальные редкости и красоты
Южный Байкал. Уникальные редкости и красоты
Общество, 10.09.2022
Гранатовый пляж, лебеди на Снежке, Ступа Совершенной Победы, канатка на Соболиной — фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выяснял, что можно посмотреть на юго-восточной стороне Байкала
Две певицы из Бурятии выступят на национальном празднике в Хакасии
Две певицы из Бурятии выступят на национальном празднике в Хакасии
Общество, 10.09.2022
Арюна Нимаева и Эржена Санжиева порадуют своими выступлениями гостей и жителей Абакана
ЕР: В РФ и Донбассе откроются новые секции самбо
ЕР: В РФ и Донбассе откроются новые секции самбо
Общество, 10.09.2022
Проект будет реализован в пяти тысячах залов 
В Улан-Удэ проходит фермерский фестиваль «Своё»
В Улан-Удэ проходит фермерский фестиваль «Своё»
Общество, 10.09.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня мероприятия  
Улан-Удэ примет фестиваль индийского танца
Улан-Удэ примет фестиваль индийского танца
Общество, 10.09.2022
Мероприятие состоится в начале ноября
В Бурятии пройдёт фестиваль волейбола с миллионным призовым фондом
В Бурятии пройдёт фестиваль волейбола с миллионным призовым фондом
Общество, 10.09.2022
Юбилейные соревнования состоятся в Закаменском районе
В Бурятии немного похолодало
В Бурятии немного похолодало
Общество, 10.09.2022
Максимальная температура воздуха составит +20 градусов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^