Эксперты центра общественного наблюдения следят за выборами в Бурятии









На данный момент никаких нарушений не зафиксировано, все 835 избирательных участков открылись без задержек. Более того, 11 из 30 избирательных участков в Мухоршибирском районе открыли свои двери для голосования в 6 утра. Это сделано по постановлению Избиркома Бурятии для удобства избирателей, которые работают на Тугнуйском угольном разрезе.



На участки уже начали приходить избиратели. К примеру, родители учеников школы №54 пришли на участок в национальных костюмах.



⁃ Для нашей семьи день голосования - ответственный и нужный день, как и для нашего государства, нашей Республики. Поэтому мы всегда ходим на выборы всей семьей. Это праздничный день, в который мы надеваем национальную одежду - показываем свою самоидентичность, своё настроение, отношение к республике и стране, - сказал директор школы Арсалан Баирович.

















На другом улан-удэнском избирательном участке - №781 - проголосовал уборщик территории комбината по благоустройству. Анатолий Викторович Коростелев работает в комбинате почти 20 лет. С 2003 по 2010 год он был водителем автомобиля, после стал уборщиком территорий. Каждый день с раннего утра он убирает участок по улице Ключевская.



- Убрали свои участки, с работы пришли проголосовали. Ну а как иначе? Нельзя сейчас сидеть дома сложа руки. Пусть наш город процветает, озеленяется, чистота чтобы была вокруг. Пожелаем достойного выбрать нам человека, - говорит Анатолий Викторович, который, несмотря на загруженность, пришел на выборы главы Республики Бурятия.













По словам председателя общественной палаты Бурятии Татьяны Думновой, центр общественного наблюдения начал работу одновременно с открытием избирательных участков.- У нас в течение дня будет работать телефон горячей линии, на который могут позвонить все желающие. Также в течение дня у нас будут работать мобильные группы, которые имеют возможность выехать на любой участок; у нас будут работать группы экспертов и юридическая группа, - сказала Татьяна Думнова.Также участие в голосовании приняли военнослужащие 5-ой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознамённой, ордена Суворова бригады.Помимо выборов главы Бурятии, сегодня в республике проходят выборы муниципального уровня. Жители избирательных округов №15, №20, №28 Улан-Удэ участвуют в дополнительных выборах депутатов городского Совета депутатов шестого созыва.В Селенгинском районе жители выбирают главу муниципального образования. Идут выборы в райсоветы, советы депутатов сел, поселков или на должность глав сельских поселений в двенадцати районах республики (Баунтовский эвенкийский, Бичурский, Джидинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабанский район, Кижингинский, Кяхтинский, Муйский, Тарбагатайский, Тункинский и Хоринский).