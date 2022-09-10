Хамбо Лама и глава Мьянмы обменялись подарками

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 9 сентября в Бурятию с официальным визитом прибыла делегация Республики Союз Мьянма, которую возглавляет председатель Государственного административного совета, премьер-министр страны Старший Генерал Мин Аун Хлайн. В статусе главы государства.
Сразу из аэропорта правительственная делегация дружественной буддийской страны в полном составе - более 70 человек - направилась в Иволгинский дацан, где её приветствовал лично Глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Хамбо Лама провёл небольшую экскурсию премьер-министру Мин Аун Хлайну и сопровождающим его министрам и руководству Мьянмы: гости побывали в главном Цогчен дугане Иволгинского дацана, где в это время ламы читали молебен за здравие премьер-министра Мин Аун Хлайну и благополучие, а также посетили Дворец XII Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова.
- Специально для господина Мин Аун Хлайна был подготовлен трон, стоящий напротив Хамбо Ламы Этигэлова, чтобы он мог вознести молитвы и пообщаться с Великим ламой лично по буддийской традиции, ведь Мьянма - государство, где 87 процентов населения страны исповедуют эту религию, одну из трёх основных религий мира, буддизм в Мьянме относится к школе Тхеравада, - сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России.
На встрече в резиденции Пандито Хамбо Ламы разговор шёл о положении буддизма в двух странах и о том, как эта религия помогает в жизни. Премьер-министр страны Старший Генерал Мин Аун Хлайн попросил разрешение на строительство буддийской ступы в Бурятии, на что был получен положительный ответ главы буддистов России. Гость пригласил Хамбо Ламу посетить Мьянму с ответным визитом во время открытия самой большой в мире буддийской статуи из мрамора.
По окончании дружеской беседы стороны обменялись подарками: Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев подарил руководителю Мьянмы бронзовую статую Будды Шакьямуни, отлитую в Мастерской «Эрхим Дархан» Иволгинского дацана, портрет Пандито Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова и книги о российском буддизме.
- Эта статуя как напоминание о дружбе Буддистов России и Мьянмы, а тот портрет Хамбо Ламы Даши Доржи Этигэлова я вам дарю, чтоб Хамбо Лама оберегал вашу жизнь, помогал в самые сложные моменты в жизни, это подарок лично Вам господин Мин Аун Хлайн, - сказал Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
Гость преподнёс главе буддистов России две статуэтки из нефрита, а также картину с изображением Золотого камня - знаменитой буддийской святыни, привлекающей множество паломников, которая находится в штате Мон в Мьянме. Пагода высотой 5,5 метров расположена на вершине гранитного камня, балансирующего на уступе скалы. Камень покрыт сусальным золотом.
Во время официальной встречи остальная часть делегации побывала на экскурсии по Иволгинскому дацану, узнала про 280-летнюю историю буддизма в России, жизнь и деятельность XII Пандито Хамбо Ламы Этигэлова и посетила Музей истории Иволгинского дацана.
В музее дацана гостей сразу же привлекли экспонаты, имеющие отношение к Мьянме, подаренные буддистами этой страны, которые посещали Иволгинский дацан во времена Советского Союза и уже современной России по линии Азиатско-Буддийской конференции за мир (АБКМ).