В городе в Бурятии привели в порядок качели на детских площадках

Необходимость ремонта выявили плановые проверки
В Закаменске сотрудниками комитета городского хозяйства отремонтировали качели на детских площадках.
Необходимость ремонта игровых элементов была выявлена в ходе плановых проверок состояния детских площадок, сообщили в телеграм-канале администрации города Закаменск.
- В Закаменске порядка 32 площадок, на которых расположены почти 1000 элементов, — это качели, карусели, горки, спортивный инвентарь. Если в ходе проверок выявляем элементы, которые требуют ремонта, мы их ремонтируем, при необходимости производится демонтаж и установка новых элементов, - сообщил глава МО ГП «Город Закаменск» Михаил Цыренов.
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