10 сентября

09 сентября

Популярное

В городе в Бурятии привели в порядок качели на детских площадках

В городе в Бурятии привели в порядок качели на детских площадках
Общество,  Фото:https://t.me/admzakamensk
Необходимость ремонта выявили плановые проверки

В Закаменске сотрудниками комитета городского хозяйства отремонтировали качели на детских площадках.

Необходимость ремонта игровых элементов была выявлена в ходе плановых проверок состояния детских площадок, сообщили в телеграм-канале администрации города Закаменск.

- В Закаменске порядка 32 площадок, на которых расположены почти 1000 элементов, — это качели, карусели, горки, спортивный инвентарь. Если в ходе проверок выявляем элементы, которые требуют ремонта, мы их ремонтируем, при необходимости производится демонтаж и установка новых элементов, - сообщил глава МО ГП «Город Закаменск» Михаил Цыренов.


качели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Южный Байкал. Уникальные редкости и красоты
Южный Байкал. Уникальные редкости и красоты
Общество, 10.09.2022
Гранатовый пляж, лебеди на Снежке, Ступа Совершенной Победы, канатка на Соболиной — фотокорреспондент «Байкал-Daily» Сергей Тарасенко выяснял, что можно посмотреть на юго-восточной стороне Байкала
Две певицы из Бурятии выступят на национальном празднике в Хакасии
Две певицы из Бурятии выступят на национальном празднике в Хакасии
Общество, 10.09.2022
Арюна Нимаева и Эржена Санжиева порадуют своими выступлениями гостей и жителей Абакана
ЕР: В РФ и Донбассе откроются новые секции самбо
ЕР: В РФ и Донбассе откроются новые секции самбо
Общество, 10.09.2022
Проект будет реализован в пяти тысячах залов 
В Улан-Удэ проходит фермерский фестиваль «Своё»
В Улан-Удэ проходит фермерский фестиваль «Своё»
Общество, 10.09.2022
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с первого дня мероприятия  
Улан-Удэ примет фестиваль индийского танца
Улан-Удэ примет фестиваль индийского танца
Общество, 10.09.2022
Мероприятие состоится в начале ноября
В Бурятии пройдёт фестиваль волейбола с миллионным призовым фондом
В Бурятии пройдёт фестиваль волейбола с миллионным призовым фондом
Общество, 10.09.2022
Юбилейные соревнования состоятся в Закаменском районе
В Бурятии немного похолодало
В Бурятии немного похолодало
Общество, 10.09.2022
Максимальная температура воздуха составит +20 градусов 
В Улан-Удэ молодых музыкантов поддержат концертом
В Улан-Удэ молодых музыкантов поддержат концертом
Общество, 09.09.2022
Его проведут на площади Революции
В районе Бурятии закроют летний скаковой сезон
В районе Бурятии закроют летний скаковой сезон
Общество, 09.09.2022
В Еравне проведут конно-спортивные соревнования
В Иркутске состоится фестиваль таджикской культуры
В Иркутске состоится фестиваль таджикской культуры
Общество, 09.09.2022
Для гостей праздника приготовят 15 казанов горячего плова
В Закаменске отметят День города
В Закаменске отметят День города
Общество, 09.09.2022
В рамках праздника пройдут соревнования охотников-любителей
В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по ориентированию
В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по ориентированию
Общество, 09.09.2022
Соревнования состоятся в Заиграевском районе
В Иркутской области проведут большой праздник русской культуры
В Иркутской области проведут большой праздник русской культуры
Общество, 09.09.2022
В Ангарске состоятся фестивали «Байкал» и «Чти прошлое, цени настоящее»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^