Днём преимущественно без осадков
По данным Бурятского гидрометцентра, 11 сентября по республике переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днём преимущественно без осадков. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -2,-7, днём +17,+22, местами +10,+15.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +4,+6, днём +19,+21.
В Бурятии до +22 градусов
Общество, Фото:
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