В Бурятии добровольная пожарная команда получила автоцистерну









Специальную пожарную технику получила добровольная пожарная команда (ДПК) Хоринского района. Автоцистерна на базе автомобиля «ЗИЛ» отправилась и встала на защиту улуса Алан. Совсем недавно в сельском поселении появилась добровольная пожарная команда из пяти человек, все они уже прошли профессиональное обучение и получили свидетельства учебного пункта Главного управления МЧС России по Бурятии.Вместе с тем, за счёт гранта, выигранного добровольцем района в прошлом году, на базе ДПК появилась своя материальная база. На сумму около полумиллиона были приобретены рукава, мотопомпы, боевая одежда и аварийно-спасательный инструмент.Всего с начала года в пользование добровольных пожарных команд были переданы три автоцистерны, два насосно-рукавных автомобиля, автомобили первой помощи, дымоудаления, а также связи и освещения. Три машины уехали в Курумканский район. Также технику получили Заиграевский, Кабанский, Муйский, Хоринский и Кяхтинский районы, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.