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ЕР: В РФ и Донбассе откроются новые секции самбо

ЕР: В РФ и Донбассе откроются новые секции самбо
Общество,  Фото:пресс-служба «Единой России»
Проект будет реализован в пяти тысячах залов

По всей России, в Донбассе и на освобождённых территориях «Единая Россия» планирует реализовать проект «Zа самбо» более чем в 5000 залах. Об этом сообщил Андрей Турчак на ВКС по реализации нового проекта от партии.

По его словам, данный проект развивается сейчас в Краснодарском крае и Воронежской области. Практически все российские регионы участвуют в нем. Однако Турчак с президентом Всероссийской федерации самбо Сергеем Елисеевым договорились вывести проект на более масштабный уровень. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ранее он подписал соглашение со Всероссийской федерацией самбо.

Чтобы популяризировать данный вид спорта и активно внедрять его в школах, необходимо проработать стандарт начальной спортивной подготовки с семи лет. Также партия выдвинула предложение о том, чтобы учредить 16 ноября Всероссийским днём самбо и сделать его олимпийским видом спорта.

Эти идеи поддержали Минпросвещения и Минспорта. В свою очередь, специалисты Минпросвещения разработали программно-методический комплекс для 1-11 классов, в который входят специализированные уроки физкультуры и дополнительная программа по самбо. Представители Министерства спорта согласились с тем, что нужно расширять программу подготовки и переподготовки тренеров по самбо. Также они предложили вовлечь в работу спортсменов, закончивших спортивную карьеру или только собирающихся завершить её.

Координатор партийного проекта Сергей Елисеев сказал, что комплексная программа будет включать в себя открытие центральных школ самбо, региональных центров, методических центров подготовки и переподготовки спортивных кадров. Также ожидается проведение региональных соревнований.

Как сообщается на сайте ER.ru, «Единая Россия» в июле этого года запустила проект «Zа самбо». В апреле между партией и Всероссийской федерацией самбо было подписано соглашение. При поддержке ЕР в 70 российских регионах будет реализован проект «Самбо – в школу».


Единая Россия 2022 Бурятия

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