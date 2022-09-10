Арюна Нимаева и Эржена Санжиева порадуют своими выступлениями гостей и жителей Абакана
Бурятские певицы Арюна Нимаева и Эржена Санжиева выступят в Хакасии на национальном празднике урожая «Ӱртӱн тойы», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры. Праздник состоится 24 сентября.
Арюна Нимаева – преподаватель по классу морин хуура, дважды лауреат Приза зрительских симпатий Республиканского молодёжного конкурса исполнителей эстрадной песни «Белый месяц – 2019, 2020». Арюна молодой талантливый музыкант, играет на хомусе, морин хууре и лимбе, владеет техникой горлового пения и обладает необычным голосом. В конце 2019 года певица представила публике свой клип на народную песню «Эрбэд соохор», который завоевал популярность у любителей бурятской музыки. Аранжировку к песне подготовила композитор Нар-Оюу Наран-Баатар, съёмки и монтаж – видеограф Баясхалан Будаев.
Эржена Санжиева окончила музыкальный колледж имени Петра Ильича Чайковского, а также курсы эстрадного вокала при Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве. Сейчас Эржена преподаёт вокал в музыкальной студии, выступает в стилях этно, джаз, эстрада, академический вокал, а также классический кроссовер. Певица неоднократно становилась лауреатом музыкальных фестивалей и конкурсов: Гран-При Республиканского молодёжного конкурса исполнителей эстрадной песни «Белый месяц – 1997» (Бурятия), лауреат II ст. международного фестиваля-конкурса «Мелодии Саянских гор – 2002» (Тыва), Гран-при Открытого республиканского детско-юношеского конкурса национальной эстрадной песни «Голос –Ӱн – 2016» (Хакасия), лауреат II ст. Всероссийского фестиваля-конкурса этнической эстрады «От ыры - 2021» (Хакасия).
Как сообщал «Байкал-Daily», также Эржена Санжиева в этом году стала участницей музыкального шоу «Новая звезда» (6+). Песней «Белый снег» Аллы Пугачёвой она привела жюри в восторг: «Браво!», - рукоплескали они.
Возрастное ограничение 6+
Две певицы из Бурятии выступят на национальном празднике в Хакасии
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