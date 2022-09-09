В Улан-Удэ открыли самую большую детскую площадку

Ранее на месте площадки находились гаражи



9 сентября в Улан-Удэ открыли новую детскую площадку в 113 микрорайоне – она стала самой большой в городе. Объект построили по программе «1000 дворов», он обошёлся в 23 миллиона рублей.



Особенностью комплекса являются его размеры: огромная детская площадка развернулась на площади в 5800 квадратных метров. Она включает в себя восемь различных зон, среди которых: зона для игры с мячом, тренажёрная зона, воркаут-зона, зона настольного тенниса, зона для детишек от 0 до 3 лет, зона от 3 до 7 лет, зона от 7 до 14 лет, а также зона тихого отдыха.



Помимо этого, на территории детской площадки высажены 190 различных саженцев, установлены 18 опор освещения, 22 урны и 35 скамеек. Детская площадка находится на территории, прилегающей к семи домов.



Ранее на месте площадки находились 160 гаражей. Местные жители постоянно обращались с жалобами на маргинальных личностей, которые часто появлялись в той местности. В конечном итоге был создан целый чат, направленный на перенос гаражей с данной площади. В дальнейшем, по согласованию с мэрией, была определена целая площадка, куда после её разравнивания и были перенесены гаражи. За бюджетные деньги был перемещён всего один гараж, со 159 другими гаражами местные жители справились своими силами.



На новой площадке впервые были применены искусственные неровности покрытия, формирующие из себя детские горки. Кроме этого, по просьбе местных жителей были сохранены и деревья, находящиеся на территории, а по периметру площадки появилась геосетка, которая на будущий год будет засажена растениями.



Помимо этого, впервые в Улан-Удэ, вместо песка, который с лёгкостью раздувается ветром, была использована речная галька. Такое решение оказалось крайне удачным, и в жаркие дни дети бегали по ней босиком, будто на пляже. Кроме того, речная галька обладает поглощающим эффектом, что даже при падении не позволяет ребёнку получить травмы.



- Для старшего поколения, для молодёжи, для детей. Спортивная зона, развлекательная, зона для отдыха, общения. В общем, всё для того, чтобы вам было интересно, чтобы было куда приходить, где встречаться с друзьями, - поделился глава Бурятии Алексей Цыденов.



Глава Бурятии совместно с мэром города Игорем Шутенковым символически перевернули страницу календаря «1000 дворов», остановившись на 9 сентября, дне открытия площадки.



Закончилось торжественное открытие площадки праздничным концертом.

