В Бурятии немного похолодало

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Максимальная температура воздуха составит +20 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 10 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в горах северных районов с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6,+11, местами +2,-3, днём +15,+20, местами +8,+13.



В Улан-Удэ ночью и утром дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +18,+20.

