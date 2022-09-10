Максимальная температура воздуха составит +20 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 10 сентября по республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, в горах северных районов с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +6,+11, местами +2,-3, днём +15,+20, местами +8,+13.
В Улан-Удэ ночью и утром дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +8,+10, днём +18,+20.
В Бурятии немного похолодало
Общество, Фото:
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