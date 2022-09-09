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Улан-удэнцы требуют осветить опасную аллею

Улан-удэнцы требуют осветить опасную аллею
Общество,  Фото:"Аноним 03"
«Отличное место для каких-нибудь маньяков-извращенцев», - встревожены жители

Жители Улан-Удэ жители возмущаются отсутствием уличного освещения на аллее на улице Сахьяновой. Сейчас на прогулочной тропе нет ни одного фонаря. Фотографии мрачной дороги опубликовали в паблике «Аноним 03».

- Почему у нас в городе вдоль всей улицы Сахьяновой нет абсолютно никакого освещения? Там отличная прогулочная тропа от Трубачеева до Терешковой, но ни на одном участке нет ни одного фонаря! Куда смотрят власти? Как можно делать улицу в городе, и без освещения? - возмущается местный житель.



Также местные жители опасаются, что тёмная аллея может стать отличным прибежищем для всякого рода извращенцев, вроде эксгибиционистов, которых в городе становится всё больше.

- Есть участок, где растут одни кусты, отличное место для каких-нибудь маньяков-извращенцев, которых по последним новостям, оказывается, у нас немало. Какой чиновник у нас ответственен за этот участок/район? Может, пора исправлять? - задаётся вопросом житель.

В комментариях пользователи поддержали его возмущение. Жители этого района поясняют, что уличного освещения здесь никогда не было:

«На этом участке всю жизнь темно. Видимо, раз нет жилых домов, то и подсветка не обязательна»,

«Экономика должна быть экономной»,

«Года два, три назад там маньяк ходил, если помните. Не ходите по темноте», - призывают горожане.

Тропа действительно выглядит устрашающе в тёмное время суток, тем более зимой в Бурятии темнеет очень рано.

уличное освещение

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