Построена «стопроцентно монгольская» железная дорога

Общество, Фото: пресс-служба президента Монголии

В Монголии введена в эксплуатацию линия Тавантолгой – Гашуунсухайт



Сегодня, 9 сентября, в Монголии введена в эксплуатацию железнодорожная линия Тавантолгой – Гашуунсухайт. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент страны, министры дорожно-транспортного развития, горнодобывающей и тяжёлой промышленности, экономического развития, а также депутаты Великого государственного хурала, представители местного самоуправления и предприятий.



Выразив признательность всем, кто принял участие в этом проекте, президент Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что железная дорога построена монгольскими специалистами и является первой железной дорогой, на 100 процентов принадлежащей Монголии.



Железнодорожная ветка тянется на 233,6 км от каменноугольного месторождения Таван-Толгой до пограничного перехода Гашуунсухайт. Сегодня по введённой в эксплуатацию железной дороге была осуществлена первая перевозка.



В Монголии ожидают большого социально-экономического эффекта от построенной железной дороги. По оценкам экспертов, страна сможет увеличить объём поставок коксующегося угля в 2-3 раза, снизив стоимость экспорта в четыре раза. Также новая линия создаст около 2000 постоянных рабочих мест. Кроме этого, появятся новые конкурентные возможности по экспорту угля и меди в Китай и на рынки третьих стран. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

