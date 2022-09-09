09 сентября

08 сентября

Популярное

Построена «стопроцентно монгольская» железная дорога

Построена «стопроцентно монгольская» железная дорога
Общество,  Фото:пресс-служба президента Монголии
В Монголии введена в эксплуатацию линия Тавантолгой – Гашуунсухайт

Сегодня, 9 сентября, в Монголии введена в эксплуатацию железнодорожная линия Тавантолгой – Гашуунсухайт. В торжественной церемонии открытия приняли участие президент страны, министры дорожно-транспортного развития, горнодобывающей и тяжёлой промышленности, экономического развития, а также депутаты Великого государственного хурала, представители местного самоуправления и предприятий.

Выразив признательность всем, кто принял участие в этом проекте, президент Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что железная дорога построена монгольскими специалистами и является первой железной дорогой, на 100 процентов принадлежащей Монголии.

Железнодорожная ветка тянется на 233,6 км от каменноугольного месторождения Таван-Толгой до пограничного перехода Гашуунсухайт. Сегодня по введённой в эксплуатацию железной дороге была осуществлена первая перевозка.

В Монголии ожидают большого социально-экономического эффекта от построенной железной дороги. По оценкам экспертов, страна сможет увеличить объём поставок коксующегося угля в 2-3 раза, снизив стоимость экспорта в четыре раза. Также новая линия создаст около 2000 постоянных рабочих мест. Кроме этого, появятся новые конкурентные возможности по экспорту угля и меди в Китай и на рынки третьих стран. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия строительство железная дорога

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии труженица тыла отметила 90-летний юбилей
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летний юбилей
Общество, 09.09.2022
Именинница проживает в Заиграевском районе
Построена «стопроцентно монгольская» железная дорога
Построена «стопроцентно монгольская» железная дорога
Общество, 09.09.2022
В Монголии введена в эксплуатацию линия Тавантолгой – Гашуунсухайт
В Бурятии появится «Мыс Капитанов»
В Бурятии появится «Мыс Капитанов»
Общество, 09.09.2022
На базе туристических проектов у озера Байкал создадут туристический кластер
В Улан-Удэ завершён второй этап надвижки пролётов нового моста
В Улан-Удэ завершён второй этап надвижки пролётов нового моста
Общество, 09.09.2022
Тоннель под железной дорогой придётся строить в зимнее время, когда снижается объём перевозок. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабной стройки
В Улан-Удэ в 2023 году не останется ни одного обманутого дольщика
В Улан-Удэ в 2023 году не останется ни одного обманутого дольщика
Общество, 09.09.2022
Ещё более 180 пострадавших дольщиков скоро справят новоселье
Улан-удэнцы требуют осветить опасную аллею
Улан-удэнцы требуют осветить опасную аллею
Общество, 09.09.2022
«Отличное место для каких-нибудь маньяков-извращенцев», - встревожены жители
Игорь Шутенков: «Благоустройство набережной – одно из ключевых направлений мастер-плана Улан-Удэ»
Игорь Шутенков: «Благоустройство набережной – одно из ключевых направлений мастер-плана Улан-Удэ»
Общество, 09.09.2022
В столице Бурятии открыли новую спортивную площадку для воркаута
В Улан-Удэ из восьмиметрового колодца спасли трёх собак
В Улан-Удэ из восьмиметрового колодца спасли трёх собак
Общество, 09.09.2022
Скорее всего, животных туда спустили специально
Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Общество, 09.09.2022
Прогноз для Бурятии оказался не самым приятным
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову
Общество, 09.09.2022
Памятная доска появилась спустя шесть лет после его ухода из жизни  
В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
Общество, 09.09.2022
Использованные батарейки будут вывезены в пункты приёма
В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов
В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов
Общество, 09.09.2022
«Если пожары и дальше будут возникать из-за сборщиков дикоросов, то в лесу не будет никого», - заявил зампред правительства
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
Общество, 09.09.2022
Перенесена автобусная остановка «Бассейн»
В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки
В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки
Общество, 09.09.2022
Победителям традиционного конкурса вручили по пять тысяч рублей
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
Общество, 09.09.2022
Для родственников осуждённых провели экскурсию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^