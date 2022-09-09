В Улан-Удэ поступили первые автобусы большого класса

Совсем скоро два новых автобуса «Волгабас» выйдут на маршрут



В Улан-Удэ привезли два новых автобуса большой вместимости «Волгабас». Впервые за последние 14 лет автопарк МУП «Городские маршруты» пополняется автобусами большого класса.



«Волгабас» рассчитан на 111 пассажиров, из них 28 мест сидячие. Автобус оснащён всем современным оборудованием, чтобы обеспечить пассажирам максимально комфортную поездку. В салоне присутствуют кондиционеры, зарядные USB-порты, информационное табло, речевой информатор, система наблюдения из восьми видеокамер внутри салона, салонные обогреватели, а также кнопки оповещения водителя. Имеется откидная аппарель для комфортной посадки пассажиров на инвалидных колясках.



- Сегодня у нас радостное событие в городе. Мы впервые за последние 14 лет получаем в наш парк автобусы большого класса. Чем они отличаются от предыдущего поколения? Во-первых, они низкопольные, пассажиру достаточно сделать один шаг, и он находится в салоне, очень удобно. Все современные системы, USB порты, дополнительные печки, конвекторы, кондиционеры – всё есть в этом салоне, в этом автобусе, - рассказал директор МУП «Городские маршруты» Алексей Кожевников.



До конца 2022 года в Улан-Удэ должны появиться ещё 57 автобусов «Волгабас», в следующем году – ещё 14 автобусов.



Предварительно планируется 24 маршрута, по которым будут курсировать новые автобусы: №1, №2, №3А, №4А, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №16, №17, №21А, №24, №27, №27К, №31, №31К, №37, №46А, №59, №95, №100, №134, и №135, а также новый маршрут №33А по маршруту «микрорайон Кирзавод – «Мегатитан». Однако со временем список может претерпеть изменения.



Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков первыми поднялись в автобусы, оценив их комфортабельность и технические нововведения. После этого Алексей Цыденов провёл символическое вручение ключей от автобусов их будущим водителям.



- Это первая поставка, сейчас каждый месяц будем получать дополнительно, и всего 138 автобусов новых будет. «ПАЗики» мы уже увидели, а теперь это автобусы большого класса, каких у нас давным-давно не было, - поделился глава республики.



По словам первого заместителя генерального директора ООО «Волгабас Групп» Антона Шупика, автобусы «Волгабас» были спроектированы и сконструированы специально для Бурятии, они являются эксклюзивными.



Автобусы приобретены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». 60% от стоимости выделено из федерального бюджета министерством транспорта РФ, а 40% является заёмными средствами, полученными Бурятией при помощи дальневосточной поддержки.



После завершения осмотра автобуса глава Бурятии отправился в первую поездку на новом автобусе по городу. Его путь начинался на ФСК, а завершился в 113 микрорайоне.



