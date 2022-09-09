Детские психологи Бурятии получили новое здание

Открылся новый корпус республиканского центра образования
Сегодня, 9 сентября, в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие нового корпуса республиканского центра образования на Свердлова, 22. Теперь, находясь в самом центре столицы Бурятии, педагоги-психологи будут проводить консультации. Также здесь разместится мобильная группа, которая выезжает на экстренные вызовы.
Финансирование в размере более 11 млн рублей помогло выкупить и отремонтировать здание. В новом корпусе специалисты будут проводить консультации, как с детьми, так и с их ближайшим окружением. За раз сеанс с психологом могут посетить ребёнок и родители. С логопедом можно заниматься в индивидуальном порядке и группах до трёх человек. В кабинетах находятся мобильные комплексы, музыкальное сопровождение и песочная терапия, а также многое другое для того, чтобы сеансы терапии проходили как можно комфортнее и эффективнее.
- Самое главное – что людям будет комфортно. Сюда легко добраться – доступная среда, автобусные и трамвайные остановки рядом. Любой человек, которому надо обратиться к специалистам, легко нас найдёт и это очень здорово, - отметил директор центра Сергей Новокрещенных.
Республиканский центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи - большое учреждение, в котором трудится 147 человек. В основном сотрудники учреждения занимаются консультациями, также выезжают по запросам государственных органов и в районные школы.
- Наша работа стала очень востребованной за короткий срок. Мы не без гордости можем сказать, что все наши специалисты – высшей категории, - поделилась заместитель директора - руководитель республиканского центра образования Татьяна Цыбикова.
Почётное право перерезать красную ленту в честь открытия нового центра предоставили победительнице конкурса «Педагог-психолог Бурятии – 2022» Наталье Кушнаревой и врио министра образования и науки Бурятии Валерию Позднякову. Затем гостям провели экскурсию по кабинетам центра и рассказали о том, как будет построена работа психологов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Детские психологи Бурятии получили новое здание
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Именинница проживает в Заиграевском районе
В Монголии введена в эксплуатацию линия Тавантолгой – Гашуунсухайт
На базе туристических проектов у озера Байкал создадут туристический кластер
Тоннель под железной дорогой придётся строить в зимнее время, когда снижается объём перевозок. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабной стройки
Ещё более 180 пострадавших дольщиков скоро справят новоселье
«Отличное место для каких-нибудь маньяков-извращенцев», - встревожены жители
В столице Бурятии открыли новую спортивную площадку для воркаута
Скорее всего, животных туда спустили специально
Прогноз для Бурятии оказался не самым приятным
Памятная доска появилась спустя шесть лет после его ухода из жизни
Использованные батарейки будут вывезены в пункты приёма
«Если пожары и дальше будут возникать из-за сборщиков дикоросов, то в лесу не будет никого», - заявил зампред правительства
Перенесена автобусная остановка «Бассейн»
Победителям традиционного конкурса вручили по пять тысяч рублей
Для родственников осуждённых провели экскурсию