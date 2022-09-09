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Детские психологи Бурятии получили новое здание

Детские психологи Бурятии получили новое здание
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Открылся новый корпус республиканского центра образования

Сегодня, 9 сентября, в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие нового корпуса республиканского центра образования на Свердлова, 22. Теперь, находясь в самом центре столицы Бурятии, педагоги-психологи будут проводить консультации. Также здесь разместится мобильная группа, которая выезжает на экстренные вызовы.

Финансирование в размере более 11 млн рублей помогло выкупить и отремонтировать здание. В новом корпусе специалисты будут проводить консультации, как с детьми, так и с их ближайшим окружением. За раз сеанс с психологом могут посетить ребёнок и родители. С логопедом можно заниматься в индивидуальном порядке и группах до трёх человек. В кабинетах находятся мобильные комплексы, музыкальное сопровождение и песочная терапия, а также многое другое для того, чтобы сеансы терапии проходили как можно комфортнее и эффективнее.

- Самое главное – что людям будет комфортно. Сюда легко добраться – доступная среда, автобусные и трамвайные остановки рядом. Любой человек, которому надо обратиться к специалистам, легко нас найдёт и это очень здорово, - отметил директор центра Сергей Новокрещенных.

Республиканский центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи - большое учреждение, в котором трудится 147 человек. В основном сотрудники учреждения занимаются консультациями, также выезжают по запросам государственных органов и в районные школы.

- Наша работа стала очень востребованной за короткий срок. Мы не без гордости можем сказать, что все наши специалисты – высшей категории, - поделилась заместитель директора - руководитель республиканского центра образования Татьяна Цыбикова.

Почётное право перерезать красную ленту в честь открытия нового центра предоставили победительнице конкурса «Педагог-психолог Бурятии – 2022» Наталье Кушнаревой и врио министра образования и науки Бурятии Валерию Позднякову. Затем гостям провели экскурсию по кабинетам центра и рассказали о том, как будет построена работа психологов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Бурятия Улан-Удэ психологи образование педагоги

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