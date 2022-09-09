В Бурятии продолжается розыгрыш кубка по ориентированию

Соревнования состоятся в Заиграевском районе
В Бурятии 18 сентября пройдёт открытое первенство Заиграевского района по спортивному ориентированию. Соревнования станут десятым этапом кубка республики.
Первенство состоится в селе Шабур. Старт соревнованиям будет дан на стадионе Шабурской школы в 13:00. Спортсмены посоревнуются в кросс-классике, сообщает группа «Ориентировщики Бурятии».
Участие в турнире примут следующие группы:
- Ж12 - девочки 2010 г. р и младше;
- Ж14 - девочки 2008-2009 гг.р.;
- Ж16 - девушки 2006-2007 гг.р.;
- Ж18 - девушки 2004-2005 гг.р.;
- Ж21 - женщины 2003 г.р. и старше;
- Ж40 - женщины 40-49 лет;
- Ж50 - женщины 50-59 лет;
- Ж60 - женщины 60 лет и старше;
- М12 - мальчики 2010 г.р. и младше;
- М14 - мальчики 2008-2009 гг.р.;
- М16 - юноши 2006-2007 гг.р.;
- М18 - юноши 2004-2005 гг.р.;
- М21 - мужчины 2003 г.р. и старше;
- М40 - мужчины 40-49 лет;
- М50 - мужчины 50-59 лет;
- М60 - мужчины 60 лет и старше;
- Новички - любой возраст.
Напомним, что девятый этап кубка Бурятии по спортивному ориентированию пройдёт завтра, 10 сентября, в Иволгинском районе.
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