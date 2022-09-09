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В районе Бурятии закроют летний скаковой сезон

В районе Бурятии закроют летний скаковой сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Еравне проведут конно-спортивные соревнования

13 сентября в Бурятии пройдут конно-спортивные соревнования «Закрытие летнего скакового сезона». Скачки проведут в рамках празднования 95-летия со дня образования Еравнинского района.

Соревнования состоятся в селе Сосново-Озёрское, на конном ипподроме. В 11:00 начнётся регистрация участников. Старт соревнованиям будет дан в 13:00.

По информации пресс-службы администрации Еравнинского района, в программе запланированы:
- Скачки для лошадей бурятской породы трёх лет и старше (дистанция 8000 м),
- Скачки для лошадей полукровных пород до трёх лет (дистанция 2000 м),
- Скачки для лошадей бурятской породы до двух лет (дистанция 3200 м),
- Скачки для лошадей «Рысь под седлом» (дистанция 2400 м),
- Скачки для лошадей полукровных пород четырёх лет и старше (дистанция 3200 м),
- Скачки для лошадей «Рысь под седлом» до двух лет (дистанция 3200 м),
- Скачки для рабочих лошадей (дистанция 3200 м).

Возрастное ограничение 0+
Бурятия Еравнинский район скачки конные скачки конный спорт спорт

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