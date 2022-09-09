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В Иркутской области проведут большой праздник русской культуры

В Иркутской области проведут большой праздник русской культуры
Общество,  Фото:pixabay.com
В Ангарске состоятся фестивали «Байкал» и «Чти прошлое, цени настоящее»

17 сентября в Ангарске пройдёт IV областной фестиваль русской культуры «Байкал-2022» и открытый муниципальный фестиваль «Чти прошлое, цени настоящее». Мероприятие приурочено к 85-летию Иркутской области и посвящено Году культурного наследия народов России. Всего в фестивалях примут участие представители более 25 муниципальных образований региона, которые представят около 30 элементов русской культуры.

В 13:00 фестиваль откроется перезвоном передвижной колокольни. Участие в фестивале примет мужской хор духовенства Иркутской епархии «Знамение». В концертной программе примут участие творческие коллективы муниципальных образований, которые продемонстрируют народные обряды, костюмы, традиционные элементы русской культуры. Гости фестиваля: танцевальное историческое общество «Русский бал» и дизайнер Светлана Бекарева с уникальной коллекцией русских головных уборов. Ангарчане и гости фестиваля напишут вместе с Никитой и Людмилой Шелтуновыми картину «Настроение фестиваля».

Также в программе дня состоятся «Ангарский Арбат» в сквере ДК «Нефтехимик» и литературный бульвар «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Параллельно начнёт работу детская интерактивная площадка «Я росинка твоя, Россия!» с подвижными играми, театральными зарисовками, мастер-классами и детским Арбатом. В рамках фестиваля для маленьких зрителей свои спектакли покажет Иркутский областной театр кукол «Аистёнок».

Помериться силами в народных русских народных забавах можно будет на площадке «Веками скапливая силы». Для любителей гастрономических традиций будет работать выставка-продажа изделий русской кухни «Распахни, Россия, душу!». «Мой дом – Россия» – фотозоны с таким названием будут расположены в разных локациях центральной площади города. Например, несколько фигур предоставит парк деревянных скульптур «Лукоморье». Кроме этого, зрители смогут увидеть, как работают гончары, ткачи и кузнецы, попробовать себя в ремесленном деле.

Организаторы фестиваля готовятся к установлению рекорда – самый длинный русский хоровод региона, для этого все участники и зрители мероприятия возьмутся за руки и под музыку пройдут хороводом по площадкам фестиваля.

В программе фестиваля также состоится награждение победителей конкурса видео сюжетов «Жар птица», а также сюжета, ставшего победителем в номинации «Экспедиции фестиваля», который определится в день проведения мероприятия по количеству просмотров видео. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

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Иркутская область фестиваль русская культура концерт народные промыслы ярмарка Ангарск Байкал

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