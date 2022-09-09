В Улан-Удэ из восьмиметрового колодца спасли трёх собак









Сейчас в приюте подрядчика ООО «Ананда» содержится 1300 собак. Все они ищут дом. Задать интересующие вопросы, чтобы забрать питомца, можно по телефону 8-9021-621-999.



Службы отлова в Улан-Удэ работают по заявительной системе, напоминает комитет городского хозяйства. Нужно обратиться по телефонам на отлов безнадзорных животных:



– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;

– в Железнодорожном районе – ООО «Ананда», 62-19-99;

– в Октябрьском районе – ИП Жихарева, 67-92-92.





В Улан-Удэ в службу по отлову безнадзорных животных поступил звонок о том, что из колодца по улице Лимонова доносится лай собак. Группа по отлову, приехавшая на место, обнаружила внизу трёх животных.– Мы их вытащили при помощи специального оборудования. Скорее всего, их спустили туда специально, собаки без видимых повреждений и ушибов. Если бы они упали с такой высоты, то остались бы следы. Собаки направлены в приют, – рассказал генеральный директор ООО «Ананда» Вячеслав Самбуев.