В Улан-Удэ из восьмиметрового колодца спасли трёх собак

В Улан-Удэ в службу по отлову безнадзорных животных поступил звонок о том, что из колодца по улице Лимонова доносится лай собак. Группа по отлову, приехавшая на место, обнаружила внизу трёх животных.
– Мы их вытащили при помощи специального оборудования. Скорее всего, их спустили туда специально, собаки без видимых повреждений и ушибов. Если бы они упали с такой высоты, то остались бы следы. Собаки направлены в приют, – рассказал генеральный директор ООО «Ананда» Вячеслав Самбуев.
Сейчас в приюте подрядчика ООО «Ананда» содержится 1300 собак. Все они ищут дом. Задать интересующие вопросы, чтобы забрать питомца, можно по телефону 8-9021-621-999.
Службы отлова в Улан-Удэ работают по заявительной системе, напоминает комитет городского хозяйства. Нужно обратиться по телефонам на отлов безнадзорных животных:
– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;
– в Железнодорожном районе – ООО «Ананда», 62-19-99;
– в Октябрьском районе – ИП Жихарева, 67-92-92.