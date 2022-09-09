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В Улан-Удэ из восьмиметрового колодца спасли трёх собак

В Улан-Удэ из восьмиметрового колодца спасли трёх собак
Общество, 
Скорее всего, животных туда спустили специально

В Улан-Удэ в службу по отлову безнадзорных животных поступил звонок о том, что из колодца по улице Лимонова доносится лай собак. Группа по отлову, приехавшая на место, обнаружила внизу трёх животных.

– Мы их вытащили при помощи специального оборудования. Скорее всего, их спустили туда специально, собаки без видимых повреждений и ушибов. Если бы они упали с такой высоты, то остались бы следы. Собаки направлены в приют, – рассказал генеральный директор ООО «Ананда» Вячеслав Самбуев.



Сейчас в приюте подрядчика ООО «Ананда» содержится 1300 собак. Все они ищут дом. Задать интересующие вопросы, чтобы забрать питомца, можно по телефону 8-9021-621-999.

Службы отлова в Улан-Удэ работают по заявительной системе, напоминает комитет городского хозяйства. Нужно обратиться по телефонам на отлов безнадзорных животных:

– в Советском районе – ООО «ЦАСС», 37-83-13;
– в Железнодорожном районе – ООО «Ананда», 62-19-99;
– в Октябрьском районе – ИП Жихарева, 67-92-92.

собаки

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