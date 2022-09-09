09 сентября

08 сентября

Популярное

Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии

Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прогноз для Бурятии оказался не самым приятным

Нейросеть дала прогноз на развитие ситуации с коронавирусом в регионах России. Сервис аналитики и прогнозирования ETNA рассчитал ориентировочные сроки окончания шестой волны COVID-19 в России. Было представлено три сценария развития событий – оптимистичный, умеренный и пессимистичный.

Согласно прогнозу нейросети, Бурятия, Костромская и Мурманская области, Тыва и Забайкальский край дольше всех будут преодолевать шестую волну заболеваемости COVID-19. Стабилизация уровня заболеваемости в этих регионах ожидается во второй половине октября, отмечается в исследовании.

Среди регионов РФ быстрее всех из текущей волны заболеваемости, согласно умеренному сценарию, выйдут Волгоградская и Тульская области, Чувашия, Марий Эл и Ставропольский край. В этих регионах число заболевших коронавирусной инфекций начнёт снижаться и зафиксируется на определённом уровне к середине сентября.

Оптимистичный сценарий прогноза ETNA также предполагает, что сейчас страна находится на пике текущей волны COVID-19. Но последующий спад заболеваемости будет более значительным и быстрым и завершится примерно 10-15 сентября.

Согласно пессимистичному сценарию, пик текущей волны пройдёт с конца сентября и закончится только в ноябре.

Прогноз основан на анализе данных из открытых источников по числу заболевших и выздоровевших за период с 12 марта 2020 года по 31 августа 2022 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», за последние дни заболеваемость COVID-19 в Бурятии стремительно растёт. Сегодня суточный прирост заражённых подбирается к 500.

С начала пандемии в Бурятии выявили 147 117 случаев коронавируса. Из них 46% (67 104) приходится на жителей Улан-Удэ. За всё время полностью выздоровели 140 987 человек, а число летальных исходов достигло 3060.

коронавирус нейросеть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Игорь Шутенков: «Благоустройство набережной – одно из ключевых направлений мастер-плана Улан-Удэ»
Игорь Шутенков: «Благоустройство набережной – одно из ключевых направлений мастер-плана Улан-Удэ»
Общество, 09.09.2022
В столице Бурятии открыли новую спортивную площадку для воркаута
В Улан-Удэ из восьмиметрового люка спасли трёх собак
В Улан-Удэ из восьмиметрового люка спасли трёх собак
Общество, 09.09.2022
Скорее всего, животных туда спустили специально
Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Общество, 09.09.2022
Прогноз для Бурятии оказался не самым приятным
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову
Общество, 09.09.2022
Памятная доска появилась спустя шесть лет после его ухода из жизни  
В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
Общество, 09.09.2022
Использованные батарейки будут вывезены в пункты приёма
В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов
В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов
Общество, 09.09.2022
«Если пожары и дальше будут возникать из-за сборщиков дикоросов, то в лесу не будет никого», - заявил зампред правительства
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
Общество, 09.09.2022
Перенесена автобусная остановка «Бассейн»
В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки
В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки
Общество, 09.09.2022
Победителям традиционного конкурса вручили по пять тысяч рублей
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
Общество, 09.09.2022
Для родственников осуждённых провели экскурсию
В Улан-Удэ новые лежачие полицейские создают огромные пробки
В Улан-Удэ новые лежачие полицейские создают огромные пробки
Общество, 09.09.2022
Дорожная ситуация сильно осложнилась в 100-х кварталах
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии быстро растёт
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии быстро растёт
Общество, 09.09.2022
Суточный прирост заражённых подбирается к 500
После ремонта паркетный зал Бурдрама вновь заблистал золотом
После ремонта паркетный зал Бурдрама вновь заблистал золотом
Общество, 09.09.2022
Фотографии итогов ремонта вызвали массу комментариев пользователей со всей России
В Улан-Удэ состоится XXVII Книжный салон
В Улан-Удэ состоится XXVII Книжный салон
Общество, 09.09.2022
Мероприятие проведут 22 и 23 сентября

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^