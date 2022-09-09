Прогноз для Бурятии оказался не самым приятным
Нейросеть дала прогноз на развитие ситуации с коронавирусом в регионах России. Сервис аналитики и прогнозирования ETNA рассчитал ориентировочные сроки окончания шестой волны COVID-19 в России. Было представлено три сценария развития событий – оптимистичный, умеренный и пессимистичный.
Согласно прогнозу нейросети, Бурятия, Костромская и Мурманская области, Тыва и Забайкальский край дольше всех будут преодолевать шестую волну заболеваемости COVID-19. Стабилизация уровня заболеваемости в этих регионах ожидается во второй половине октября, отмечается в исследовании.
Среди регионов РФ быстрее всех из текущей волны заболеваемости, согласно умеренному сценарию, выйдут Волгоградская и Тульская области, Чувашия, Марий Эл и Ставропольский край. В этих регионах число заболевших коронавирусной инфекций начнёт снижаться и зафиксируется на определённом уровне к середине сентября.
Оптимистичный сценарий прогноза ETNA также предполагает, что сейчас страна находится на пике текущей волны COVID-19. Но последующий спад заболеваемости будет более значительным и быстрым и завершится примерно 10-15 сентября.
Согласно пессимистичному сценарию, пик текущей волны пройдёт с конца сентября и закончится только в ноябре.
Прогноз основан на анализе данных из открытых источников по числу заболевших и выздоровевших за период с 12 марта 2020 года по 31 августа 2022 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», за последние дни заболеваемость COVID-19 в Бурятии стремительно растёт. Сегодня суточный прирост заражённых подбирается к 500.
С начала пандемии в Бурятии выявили 147 117 случаев коронавируса. Из них 46% (67 104) приходится на жителей Улан-Удэ. За всё время полностью выздоровели 140 987 человек, а число летальных исходов достигло 3060.
Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Общество, Фото:
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