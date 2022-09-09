В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску, посвящённую памяти прославленного тренера, автора и ведущего программы «Радар спорт» Бориса Мироманова. Мемориальная доска появилась вчера, 8 сентября, на здании ТРК «Тивиком» по улице Борсоева, где Борис Мироманов проработал 23 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», известный спортивный журналист ушёл из жизни 12 февраля 2016 года в 70-летнем возрасте после продолжительной болезни.
В 2018 году выход передачи возобновила его дочь Алёна Мироманова.
Борис Мироманов родился 8 сентября 1945 года в городе Усолье-Сибирское Иркутской области в рабочей семье. В школьные годы увлёкся спортом. С четвёртого класса занимался лыжами и лёгкой атлетикой. В конце 1950-х — начале 1960-х участвовал в соревнованиях за сборную Иркутской области.
В 1962 году окончил среднюю школу и устроился на Усольский завод горного оборудования, где работал слесарем-сборщиком.
В 1963 году поступил в Бурятский педагогический институт, на факультет физического воспитания, который окончил в 1967 году. Получив диплом, начал работать преподавателем физвоспитания в Бурятском сельскохозяйственном институте.
Помимо преподавательской деятельности, участвовал в спортивных состязаниях. Неоднократно становился чемпионом и рекордсмен Бурятии по лёгкой атлетике, побеждал на зональных, российских и всесоюзных соревнованиях. Получил звание мастера спорта СССР по лёгкой атлетике.
В студенческие годы стал интересоваться спортивной журналистикой и с 1964 года начал сотрудничать с газетами «Правда Бурятии» и «Молодёжь Бурятии». После его пригласили на Бурятское радио и телевидение, где он и проработал 29 лет.
Закончив свою спортивную карьеру, начал тренировать юных легкоатлетов Бурятии, а в 1969 году перешёл на тренерскую работу в Бурятский совет «ВДСО Трудовые резервы». За годы работы тренером подготовил 24 мастера спорта СССР и России по лёгкой атлетике, троих мастеров спорта СССР международного класса и одного заслуженного мастера спорта России. За эти успехи Борису Мироманову присвоено звание «Заслуженный тренер России».
К работе тренера и журналиста у Мироманова прибавились и обязанности спортивного судьи по лёгкой атлетике. В качестве судьи всесоюзной категории и международного арбитра Мироманов участвует во множестве легкоатлетических соревнований в СССР и России, а также в ФРГ, ГДР, Польше, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Франции, Англии, Италии, Греции, Монголии, США, Канаде, Кубе, Индии, Вьетнаме, Швеции и Финляндии, а также в республиках СНГ. Был олимпийским арбитром на XXII летних Играх в Москве.
В 1993 году перешёл на работу в телекомпанию «Тивиком» в качестве ведущего авторской телепередачи «Радар-спорт», премьера которой состоялась в ноябре 1993 года. Здесь трудился 23 года.