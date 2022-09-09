09 сентября

08 сентября

Популярное

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Памятная доска появилась спустя шесть лет после его ухода из жизни

В Улан-Удэ открыли мемориальную доску, посвящённую памяти прославленного тренера, автора и ведущего программы «Радар спорт» Бориса Мироманова. Мемориальная доска появилась вчера, 8 сентября, на здании ТРК «Тивиком» по улице Борсоева, где Борис Мироманов проработал 23 года.


Как сообщал «Байкал-Daily», известный спортивный журналист ушёл из жизни 12 февраля 2016 года в 70-летнем возрасте после продолжительной болезни. 

В 2018 году выход передачи возобновила его дочь Алёна Мироманова.

Борис Мироманов родился 8 сентября 1945 года в городе Усолье-Сибирское Иркутской области в рабочей семье. В школьные годы увлёкся спортом. С четвёртого класса занимался лыжами и лёгкой атлетикой. В конце 1950-х — начале 1960-х участвовал в соревнованиях за сборную Иркутской области.

В 1962 году окончил среднюю школу и устроился на Усольский завод горного оборудования, где работал слесарем-сборщиком.

В 1963 году поступил в Бурятский педагогический институт, на факультет физического воспитания, который окончил в 1967 году. Получив диплом, начал работать преподавателем физвоспитания в Бурятском сельскохозяйственном институте.

Помимо преподавательской деятельности, участвовал в спортивных состязаниях. Неоднократно становился чемпионом и рекордсмен Бурятии по лёгкой атлетике, побеждал на зональных, российских и всесоюзных соревнованиях. Получил звание мастера спорта СССР по лёгкой атлетике.

В студенческие годы стал интересоваться спортивной журналистикой и с 1964 года начал сотрудничать с газетами «Правда Бурятии» и «Молодёжь Бурятии». После его пригласили на Бурятское радио и телевидение, где он и проработал 29 лет.

Закончив свою спортивную карьеру, начал тренировать юных легкоатлетов Бурятии, а в 1969 году перешёл на тренерскую работу в Бурятский совет «ВДСО Трудовые резервы». За годы работы тренером подготовил 24 мастера спорта СССР и России по лёгкой атлетике, троих мастеров спорта СССР международного класса и одного заслуженного мастера спорта России. За эти успехи Борису Мироманову присвоено звание «Заслуженный тренер России».

К работе тренера и журналиста у Мироманова прибавились и обязанности спортивного судьи по лёгкой атлетике. В качестве судьи всесоюзной категории и международного арбитра Мироманов участвует во множестве легкоатлетических соревнований в СССР и России, а также в ФРГ, ГДР, Польше, Румынии, Венгрии, Чехии, Словакии, Франции, Англии, Италии, Греции, Монголии, США, Канаде, Кубе, Индии, Вьетнаме, Швеции и Финляндии, а также в республиках СНГ. Был олимпийским арбитром на XXII летних Играх в Москве.

В 1993 году перешёл на работу в телекомпанию «Тивиком» в качестве ведущего авторской телепередачи «Радар-спорт», премьера которой состоялась в ноябре 1993 года. Здесь трудился 23 года.

мемориальная доска спорт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
Общество, 09.09.2022
Использованные батарейки будут вывезены в пункты приёма
В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов
В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов
Общество, 09.09.2022
«Если пожары и дальше будут возникать из-за сборщиков дикоросов, то в лесу не будет никого», - заявил зампред правительства
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
Общество, 09.09.2022
Перенесена автобусная остановка «Бассейн»
В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки
В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки
Общество, 09.09.2022
Победителям традиционного конкурса вручили по пять тысяч рублей
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
Общество, 09.09.2022
Для родственников осуждённых провели экскурсию
В Улан-Удэ новые лежачие полицейские создают огромные пробки
В Улан-Удэ новые лежачие полицейские создают огромные пробки
Общество, 09.09.2022
Дорожная ситуация сильно осложнилась в 100-х кварталах
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии быстро растёт
Заболеваемость COVID-19 в Бурятии быстро растёт
Общество, 09.09.2022
Суточный прирост заражённых подбирается к 500
После ремонта паркетный зал Бурдрама вновь заблистал золотом
После ремонта паркетный зал Бурдрама вновь заблистал золотом
Общество, 09.09.2022
Фотографии итогов ремонта вызвали массу комментариев пользователей со всей России
В Улан-Удэ состоится XXVII Книжный салон
В Улан-Удэ состоится XXVII Книжный салон
Общество, 09.09.2022
Мероприятие проведут 22 и 23 сентября
В Бурятии сохранится летняя погода
В Бурятии сохранится летняя погода
Общество, 09.09.2022
Воздух прогреется до +27 градусов
В Бурятии с 90-летием поздравили ветерана педагогического труда
В Бурятии с 90-летием поздравили ветерана педагогического труда
Общество, 08.09.2022
Юбиляр 34 года проработала учителем начальных классов
В Забайкалье кедровый орех разрешат собирать 10 сентября
В Забайкалье кедровый орех разрешат собирать 10 сентября
Общество, 08.09.2022
Орехи будут заготавливать на территории четырёх районов
Иркутск встретит участников экспедиции «Великие реки Сибири»
Иркутск встретит участников экспедиции «Великие реки Сибири»
Общество, 08.09.2022
В честь путешественников проведут речной парад и фестиваль

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^