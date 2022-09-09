Использованные батарейки будут вывезены в пункты приёма
В Улан-Удэ сотрудники МБУ «Городское лесничество» за лето собрали около трёх килограмм использованных батареек. Они все будут вывезены в пункты приёма.
- Батарейки являются отходом второго класса опасности. Недаром на них стоит знак перечёркнутой урны. Несмотря на это, многие люди продолжают выбрасывать батарейки вместе с обычным мусором, чем могут навредить сами себе, - рассказывают специалисты.
Попадая на полигон, металлический корпус батарейки разлагается в течение одного-трёх лет. Оболочка ржавеет, и под воздействием осадков происходит процесс выщелачивания металлов — цинк, магний, кадмий, олово, свинец проникают в почву и водоёмы, а оттуда — в источники водоснабжения, тем самым отравляя её и обитателей источников.
Список мест для приёма батареек:
- Улица Ботаническая, 71 к1, магазин «Эльдорадо»;
- ТРЦ People`s Park, магазин «М.Видео»;
- Улица Смолина, 81, магазин «Эльдорадо».
В Бурятии периодически проводят различные акции по переработке батареек. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Бурдрам получил контейнеры для приёма использованных батареек.
В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
Общество, Фото:
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