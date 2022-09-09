В Улан-Удэ разыграют кубок по автомногоборью

В столице Бурятии пройдут соревнования по ралли спринту



Завтра, 10 сентября, в Улан-Удэ состоится кубок по автомногоборью «Ралли спринт». Соревнования пройдут на стадионе «Спартак». К участию приглашаются все желающие автолюбители.



Кубок проводится в следующих классах автомобилей:

- Класс «1» – Передний привод;

- Класс «2» – Задний привод;

- Класс «3» - Полный привод.



С 9:00 до 12:00 пройдёт регистрация и тренировка участников. В 13:00 состоится официальное открытие соревнований.



В каждом классе победители и призёры награждаются медалью и дипломом, говорится в регламенте кубка.



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