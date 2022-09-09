В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов

«Если пожары и дальше будут возникать из-за сборщиков дикоросов, то в лесу не будет никого», - заявил зампред правительства
В Бурятии за сутки произошло сразу четыре лесных пожара. Все они возникли в кедровниках по вине сборщиков орехов.
- Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнём при сборе кедрового ореха. Если жители будут так небрежно относиться к лесу, и нарушать правила пожарной безопасности, то мы будем вынуждены полностью ограничить вход в лес. В лесу не будет никого, - заявил сегодня на заседании оперативного штаба по тушению лесных пожаров зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.
В республиканском агентстве лесного хозяйства уточнили, что пожары возникли в Баргузинском, Мухоршибирском и Селенгинском районах.
На тушении работали 184 человека из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц, было задействовано 22 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 14,7 га.
Два лесных пожара в Баргузинском и Мухоршибирском районе ликвидированы. Продолжаются работы по тушению двух возгораний в Мухоршибирском и Селенгинском районах. Также утром 9 сентября новый лесной пожар (и вновь по вине жителей) обнаружили в Баунтовском районе.
Сейчас в республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес полностью не ограничен, определены места, где можно собирать дикоросы. Перечень мест размещён на сайте агентства лесного хозяйства.
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