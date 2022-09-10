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В Бурятии пройдёт фестиваль волейбола с миллионным призовым фондом

В Бурятии пройдёт фестиваль волейбола с миллионным призовым фондом
Общество,  Фото:pixabay.com
Юбилейные соревнования состоятся в Закаменском районе

С 22 по 24 сентября в Закаменском районе Бурятии пройдёт фестиваль волейбола. Спортивное мероприятие будет посвящено 40-му юбилейному турниру на призы города Закаменск.

Соревнования пройдут среди команд юношей и девушек 2005-2007 годов рождения, мужских и женских команд, а также мужских и женских команд ветеранов. Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей, сообщает группа «Молодёжь Закамны».

Торжественное открытие начнётся в 13:00 в физкультурно-спортивном комплексе «Тамир» города Закаменск.

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Бурятия спорт фестиваль Закаменский район волейбол

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