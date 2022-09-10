В Бурятии пройдёт фестиваль волейбола с миллионным призовым фондом

Юбилейные соревнования состоятся в Закаменском районе



С 22 по 24 сентября в Закаменском районе Бурятии пройдёт фестиваль волейбола. Спортивное мероприятие будет посвящено 40-му юбилейному турниру на призы города Закаменск.



Соревнования пройдут среди команд юношей и девушек 2005-2007 годов рождения, мужских и женских команд, а также мужских и женских команд ветеранов. Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей, сообщает группа «Молодёжь Закамны».



Торжественное открытие начнётся в 13:00 в физкультурно-спортивном комплексе «Тамир» города Закаменск.



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