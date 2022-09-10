Юбилейные соревнования состоятся в Закаменском районе
С 22 по 24 сентября в Закаменском районе Бурятии пройдёт фестиваль волейбола. Спортивное мероприятие будет посвящено 40-му юбилейному турниру на призы города Закаменск.
Соревнования пройдут среди команд юношей и девушек 2005-2007 годов рождения, мужских и женских команд, а также мужских и женских команд ветеранов. Призовой фонд турнира составит 1 миллион рублей, сообщает группа «Молодёжь Закамны».
Торжественное открытие начнётся в 13:00 в физкультурно-спортивном комплексе «Тамир» города Закаменск.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии пройдёт фестиваль волейбола с миллионным призовым фондом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие состоится в начале ноября
Юбилейные соревнования состоятся в Закаменском районе
Максимальная температура воздуха составит +20 градусов
Его проведут на площади Революции
В Еравне проведут конно-спортивные соревнования
Для гостей праздника приготовят 15 казанов горячего плова
В рамках праздника пройдут соревнования охотников-любителей
Соревнования состоятся в Заиграевском районе
В Ангарске состоятся фестивали «Байкал» и «Чти прошлое, цени настоящее»
Работы в селе Турунтаево завершат до 1 декабря
В рамках Книжного салона пройдёт встреча с организатором фестиваля «Тоонто нютагайм баялиг»
Ранее на месте площадки находились гаражи
Регион присоединится ко Всероссийскому дню трезвости
Проект проходит государственную экспертизу
В столице Бурятии проведут осенний тайлган