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В Улан-Удэ завершён второй этап надвижки пролётов нового моста

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тоннель под железной дорогой придётся строить в зимнее время, когда снижается объём перевозок. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабной стройки

В Улан-Удэ продолжается строительство третьего моста через реку Уда. Здесь завершён второй этап надвижки пролётного строения – оно увеличилось ещё на 20 метров. Всего уже собрано 40 метров. Работа проводится со скоростью примерно один метр в час.

- Надвижка пролётного строения происходит не за один раз, это цикличный процесс. Осуществляется параллельно сборка и надвижка по этапам. За несколько этапов будет надвинуто пролётное строение. То есть на сегодняшний день мы надвинули 40 метров. Кажется, что это небольшая цифра, но при этом нужно 40 метров собрать и 40 метров надвинуть поэтапно, - отметил руководитель проекта по строительству Александр Корычев.

Строительство объекта идёт в круглосуточном режиме. Основной объект строительства – сам четырёхполосный мост, а также круговая развязка на улицах Трубачеева, Ключевская, Сахьяновой с подходом к мосту.

Один из этапов – тоннель от моста под железной дорогой. Транссиб не будет останавливать движение поездов, так что строить его придётся в зимнее время, когда объём железнодорожных перевозок снижается, пояснил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников. К этой работе подрядчик должен приступить в ноябре.

- Далее у нас два путепровода, пешеходный мост и развязка с подходом через выемку. Сегодня эти работы ведутся как раз между проектируемым тоннелем и развязкой, то есть там получается выемка с трубошпунтовым ограждением. Ему будет придан эстетический вид, это будет красиво и надёжно. То есть работать будут дополнительно ещё две развязки с путепроводами. Сегодня производится формирование полностью пролётного строения, собирается из блоков. Первая часть - надвижка с аванбеком, это конструктив, который позволяет более аккуратно надвинуть пролётные строения на опоры и установить на опорные части. Эту работу планируется закончить где-то в конце ноября, и полностью мост будет перекрыт в полном конструктиве, - пояснил Евгений Луковников.

Далее будет проводиться работа уже по тоннелю. Работа идёт по графику, никаких особых отклонений нет. Сегодня все материалы на месте, «Улан-Удэстальмост» без нарушения графика отпускает продукцию для монтажа.

- Что касается финансов - сегодня освоено из контрактных 7,4 миллиардов 1 миллиард 500, есть по этому году небольшое отставание по кассе. Но сам технологический процесс в графике. По кассе будет навёрстано, мы планируем, что лимит этого года немножко превысит два миллиарда, это для формирования основного конструктива. Денежные средства на это запланированы, они есть. На лимит у нас чуть поменьше, но по договорённости с Федеральным дорожным агентством, они нам эти деньги предоставят по выполнению работ, - рассказал Евгений Луковников.

- На сегодняшний день работы у нас идут по графику, полным ходом идёт сборка и надвижка пролётного строения моста через реку Уда, переустройство коммуникаций. И в скором времени мы приступим к строительству тоннеля, - добавил Александр Корычев.

Пропускная способность третьего моста через Уду составит 18 тысяч автомобилей в час. Новая магистраль позволит улучшить транспортное сообщение в городе.

Новый четырехполосный мост будет длиной 202 метра и шириной 26 метров. Он будет освещён, оборудован камерами видеонаблюдения, водостоками, дорожными знаками, также планируется благоустройство прилегающей территории.
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