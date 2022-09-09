Перенесена автобусная остановка «Бассейн»
В Улан-Удэ идёт ремонт дороги на улице Столичная. Участок протяжённостью 680 метров обновляет подрядная организация «Достройинвест». Дорожники укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия, сообщили в пресс-службе мэрии.
МУ «Улан-Удэстройзаказчик» проводит лабораторный контроль качества укладки асфальта.
Здесь уже отфрезеровано старое асфальтобетонное покрытие. Перенесена автобусная остановка «Бассейн».
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
Общество, Фото:
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