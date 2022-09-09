В столице Бурятии проведут осенний тайлган
17 сентября в Улан-Удэ состоится осенний тайлган, посвящённый «Закрытию Небесных Врат». Мероприятие пройдёт в религиозном центре шаманов «Тэнгэри». Начало в 11:00.
- После летнего периода, когда начинается угасание природы, божества вступают в зимний период. Тэнгрины погрузятся в сон, который продлится до следующего пробуждения природы, когда Небесные врата будут открыты вновь. Перед отправлением в «спячку» шаманы поклонятся божествам с просьбой о защите и благополучном прохождении людьми сурового зимнего периода. Всех, кто будет молиться на тайлгане, божества будут видеть во время своего сна, защищая от невзгод и неприятностей, - сообщает центр «Тэнгэри».
Для подношения божествам можно принести молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак, а также списки ваших близких. В них необходимо указать Ф.И.О., дату рождения и название рода.
В Улан-Удэ «закроют Небесные Врата»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ранее на месте площадки находились гаражи
Регион присоединится ко Всероссийскому дню трезвости
Проект проходит государственную экспертизу
В творческих встречах примут участие родственники писателей, литературоведы, деятели культуры и искусства
Открылся новый корпус республиканского центра образования
В столице Бурятии пройдут соревнования по ралли спринту
Этому поспособствовала жаркая погода на этой неделе
Именинница проживает в Заиграевском районе
В Монголии введена в эксплуатацию линия Тавантолгой – Гашуунсухайт
На базе туристических проектов у озера Байкал создадут туристический кластер
Ещё две камеры на дорогах республики переустановили с прежних мест
Совсем скоро два новых автобуса «Волгабас» выйдут на маршрут
Тоннель под железной дорогой придётся строить в зимнее время, когда снижается объём перевозок. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабной стройки
Ещё более 180 пострадавших дольщиков скоро справят новоселье
«Отличное место для каких-нибудь маньяков-извращенцев», - встревожены жители