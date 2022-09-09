В Улан-Удэ «закроют Небесные Врата»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии проведут осенний тайлган



17 сентября в Улан-Удэ состоится осенний тайлган, посвящённый «Закрытию Небесных Врат». Мероприятие пройдёт в религиозном центре шаманов «Тэнгэри». Начало в 11:00.



- После летнего периода, когда начинается угасание природы, божества вступают в зимний период. Тэнгрины погрузятся в сон, который продлится до следующего пробуждения природы, когда Небесные врата будут открыты вновь. Перед отправлением в «спячку» шаманы поклонятся божествам с просьбой о защите и благополучном прохождении людьми сурового зимнего периода. Всех, кто будет молиться на тайлгане, божества будут видеть во время своего сна, защищая от невзгод и неприятностей, - сообщает центр «Тэнгэри».



Для подношения божествам можно принести молоко, белёный чай, водку, сладости, сливочное масло, синий хадак, а также списки ваших близких. В них необходимо указать Ф.И.О., дату рождения и название рода.

