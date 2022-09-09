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В Улан-Удэ пройдут вечера, посвящённые бурятским писателям

В Улан-Удэ пройдут вечера, посвящённые бурятским писателям
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В творческих встречах примут участие родственники писателей, литературоведы, деятели культуры и искусства

22 сентября в рамках XXVII Книжного салона в Улан-Удэ состоится творческий вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения прославленного бурятского прозаика, поэта и драматурга Цырена Галанова. Мероприятие пройдёт в деловом центре национальной библиотеки, начало в 13:00.

В творческой встрече примут участие родные, близкие и друзья писателя, творческая делегация из Кижингинского района, а также известные писатели, литературоведы, деятели культуры и искусства нашей республики. Своими воспоминаниями о Цырене Раднаевиче поделится писатель и его близкий друг Цыдып Цырендоржиев. Также на мероприятии будет представлена книжная выставка, посвящённая творчеству бурятского прозаика.

Кроме этого, в этот же день, в рамках Книжного салона будет проведён творческий вечер в честь 85-летия со дня рождения заслуженного работника культуры РБ Кима Балкова. Мероприятие состоится в центре библиографии и краеведения национальной библиотеки, начало в 16:00.

Во встрече примет участие родная дочь прославленного бурятского прозаика Елена Кимовна, которая приедет в столицу Бурятии из Иркутска, а также писатели, литературоведы, деятели культуры и искусства нашей республики. На мероприятии будет представлена книжная выставка, посвящённая творчеству известного бурятского прозаика. Об этом сообщает пресс-служба нацбиблиотеки РБ.

Возрастное ограничение 16+
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