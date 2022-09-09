В Туве из-за распространения лесных пожаров объявлен режим ЧС

Этому поспособствовала жаркая погода на этой неделе



В Туве объявлено о введении в республике режима «чрезвычайная ситуация» из-за лесных пожаров. О своём решении глава республики Владислав Ховалыг сообщил в блоге, где отметил, что несмотря на усилия специалистов, фиксируются новые очаги, возникновению которых способствует жаркая погода, которая продержится до следующей недели. По данным региональной диспетчерской службы на 8 сентября на землях лесного фонда зарегистрировано 10 лесных пожаров на общей площади 249,6 гектаров.



Накануне состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС, где была проанализирована ситуация с пожарами и выработаны основные задачи по их тушению. Принято решение мобилизировать все имеющиеся силы и средства: в частности, вернуть 50 десантников-парашютистов Авиалесоохраны, командированных в Рязанскую область. В числе приоритетных поставлена задача по защите от огня населения, чабанских стоянок и запасов сена.



От муниципальных властей требуют усилить профилактические меры, такие как инструктажи граждан, намеренных посетить леса. Сейчас в республике активно ведётся заготовка кедрового ореха и дикоросов, в тайге находятся сотни заготовителей. Районным администрациям необходимо регулярно проводить выезды в лесные массивы, фиксировать граждан, которые там находятся и держать ситуацию на контроле.



Вчера горели леса на станции «Тайга» в Пий-Хемском районе, куда любят ездить на отдых жители столицы. В тушении четырёх точек возгорания также были привлечены специалисты министерства лесного хозяйства и природопользования и районной администрации. Во избежание несчастных случаев с людьми, проезд на станцию был ограничен до улучшения ситуации.



В региональной диспетчерской службе рассказали, что лесные пожары тушат на территориях Кызылского, Пий-Хемского, Тес-Хемского, Эрзинского, Улуг-Хемского и Дзун-Хемчикского районов. От лесных пожаров также пострадали земли особо охраняемых природных территорий: государственного природного заповедника «Азас» в Тоджинском районе и государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина».



В начала пожароопасного сезона в 2022 году на землях лесного фонда республики зарегистрировано 146 лесных пожаров на общей площади 9692,19 гектаров. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.

