09 сентября

08 сентября

Популярное

В Туве из-за распространения лесных пожаров объявлен режим ЧС

В Туве из-за распространения лесных пожаров объявлен режим ЧС
Общество,  Фото:pixabay.com
Этому поспособствовала жаркая погода на этой неделе

В Туве объявлено о введении в республике режима «чрезвычайная ситуация» из-за лесных пожаров. О своём решении глава республики Владислав Ховалыг сообщил в блоге, где отметил, что несмотря на усилия специалистов, фиксируются новые очаги, возникновению которых способствует жаркая погода, которая продержится до следующей недели. По данным региональной диспетчерской службы на 8 сентября на землях лесного фонда зарегистрировано 10 лесных пожаров на общей площади 249,6 гектаров.

Накануне состоялось заседание республиканской комиссии по ЧС, где была проанализирована ситуация с пожарами и выработаны основные задачи по их тушению. Принято решение мобилизировать все имеющиеся силы и средства: в частности, вернуть 50 десантников-парашютистов Авиалесоохраны, командированных в Рязанскую область. В числе приоритетных поставлена задача по защите от огня населения, чабанских стоянок и запасов сена.

От муниципальных властей требуют усилить профилактические меры, такие как инструктажи граждан, намеренных посетить леса. Сейчас в республике активно ведётся заготовка кедрового ореха и дикоросов, в тайге находятся сотни заготовителей. Районным администрациям необходимо регулярно проводить выезды в лесные массивы, фиксировать граждан, которые там находятся и держать ситуацию на контроле.

Вчера горели леса на станции «Тайга» в Пий-Хемском районе, куда любят ездить на отдых жители столицы. В тушении четырёх точек возгорания также были привлечены специалисты министерства лесного хозяйства и природопользования и районной администрации. Во избежание несчастных случаев с людьми, проезд на станцию был ограничен до улучшения ситуации.

В региональной диспетчерской службе рассказали, что лесные пожары тушат на территориях Кызылского, Пий-Хемского, Тес-Хемского, Эрзинского, Улуг-Хемского и Дзун-Хемчикского районов. От лесных пожаров также пострадали земли особо охраняемых природных территорий: государственного природного заповедника «Азас» в Тоджинском районе и государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина».

В начала пожароопасного сезона в 2022 году на землях лесного фонда республики зарегистрировано 146 лесных пожаров на общей площади 9692,19 гектаров. Об этом сообщает официальный портал Республики Тыва.
Тува лесные пожары режим ЧС чрезвычайная ситуация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии труженица тыла отметила 90-летний юбилей
В Бурятии труженица тыла отметила 90-летний юбилей
Общество, 09.09.2022
Именинница проживает в Заиграевском районе
Построена «стопроцентно монгольская» железная дорога
Построена «стопроцентно монгольская» железная дорога
Общество, 09.09.2022
В Монголии введена в эксплуатацию линия Тавантолгой – Гашуунсухайт
В Бурятии появится «Мыс Капитанов»
В Бурятии появится «Мыс Капитанов»
Общество, 09.09.2022
На базе туристических проектов у озера Байкал создадут туристический кластер
В Улан-Удэ завершён второй этап надвижки пролётов нового моста
В Улан-Удэ завершён второй этап надвижки пролётов нового моста
Общество, 09.09.2022
Тоннель под железной дорогой придётся строить в зимнее время, когда снижается объём перевозок. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с масштабной стройки
В Улан-Удэ в 2023 году не останется ни одного обманутого дольщика
В Улан-Удэ в 2023 году не останется ни одного обманутого дольщика
Общество, 09.09.2022
Ещё более 180 пострадавших дольщиков скоро справят новоселье
Улан-удэнцы требуют осветить опасную аллею
Улан-удэнцы требуют осветить опасную аллею
Общество, 09.09.2022
«Отличное место для каких-нибудь маньяков-извращенцев», - встревожены жители
Игорь Шутенков: «Благоустройство набережной – одно из ключевых направлений мастер-плана Улан-Удэ»
Игорь Шутенков: «Благоустройство набережной – одно из ключевых направлений мастер-плана Улан-Удэ»
Общество, 09.09.2022
В столице Бурятии открыли новую спортивную площадку для воркаута
В Улан-Удэ из восьмиметрового колодца спасли трёх собак
В Улан-Удэ из восьмиметрового колодца спасли трёх собак
Общество, 09.09.2022
Скорее всего, животных туда спустили специально
Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Нейросеть дала прогноз по заболеваемости коронавирусом в Бурятии
Общество, 09.09.2022
Прогноз для Бурятии оказался не самым приятным
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску Борису Мироманову
Общество, 09.09.2022
Памятная доска появилась спустя шесть лет после его ухода из жизни  
В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
В Улан-Удэ за лето собрали около 3 кг батареек
Общество, 09.09.2022
Использованные батарейки будут вывезены в пункты приёма
В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов
В Бурятии пригрозили сборщикам грибов и орехов
Общество, 09.09.2022
«Если пожары и дальше будут возникать из-за сборщиков дикоросов, то в лесу не будет никого», - заявил зампред правительства
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
В Улан-Удэ асфальтируют дорогу на улице Столичная
Общество, 09.09.2022
Перенесена автобусная остановка «Бассейн»
В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки
В Улан-Удэ поощрили лучшего водителя вакуумки
Общество, 09.09.2022
Победителям традиционного конкурса вручили по пять тысяч рублей
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии
Общество, 09.09.2022
Для родственников осуждённых провели экскурсию

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^