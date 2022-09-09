День открытых дверей прошёл в улан-удэнской колонии





Исправительная колония №7 для женщин в Улан-Удэ открыла свои двери для родственников осуждённых отряда №1.Начальник отряда Татьяна Петрова встретили гостей и провела для них экскурсию по исправительному учреждению, показав общежитие отряда и спальные помещения. Кроме этого, она рассказала, в каких мероприятиях принимают участие осуждённые и чем занимаются в свободное время.Родственникам осуждённых продемонстрировали видеоролики с мероприятий которые ранее были проведены в колонии.После экскурсионной части Дня открытых дверей родственники смогли увидеться и пообщаться со своими родными, находящимися в учреждении.- Родственники осуждённых поблагодарили администрацию ИК-7 за возможность увидеть своих близких, и оценить условия в которых они на данный момент проживают. Кроме того, посетители выразили своё желание продолжать взаимодействие, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.